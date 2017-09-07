Средства, применяемые при раке легких Опубликовано: Настой листьев алоэ. Мелко нарезать 5 свежих листьев алоэ, залить 0,5 л водки. Настаивать в теплом месте 12 суток, взбалтывая ежедневно. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день за 2 ч до еды. Если начнется расстройство желудка, сделать перерыв на 5 суток.







Настойка полыни. Взять 1 ч. л. растения на 1 стакан кипятка. Выпарить до половины. Пить по 30 мл 3 раза в день за 1 ч до еды.







В наше время возникает огромный интерес к способам лечения с помощью человеческой мочи (уринотерапии). Корни этой методики уходят вглубь тысячелетий. Люди с незапамятных времен знали о целебных свойствах мочи, и следы этих знаний сохранились в медицине.







Для облегчения своего состояния раковый больной должен питаться молочными продуктами, яйцами, пить кислое молоко, которое ослабляет брожение и гниение в кишках, вызываемые раком. Полезно употреблять в пищу отварную рыбу, куриное мясо, телятину, супы, гречневую кашу, сою, рис, овсяную крупу, сыр, овощи, чеснок, морковь (по 100 г в день), свеклу, зеленый горошек, капусту (свежую и кислую). Не есть жирное, соленое, кислое и холодное, особенно при опухоли желудочно-кишечного тракта.







При раке желудка полезно пить во время еды воду, в которую добавляют 1 ст. л. соляной кислоты, т. к. пораженный раком желудок ее почти не выделяет; есть как можно больше лука и прикладывать из него припарки к больному месту, что облегчает страдания. Как общеукрепляющее средство назначают сироп алоэ с железом.







Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что традиционное и нетрадиционное лечение опухолей проводится строго индивидуально и под контролем врача, с учетом противопоказаний, возрастных и индивидуальных особенностей организма. Только врач может решить, какие методы или их сочетание подходят данному больному health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

