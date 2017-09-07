Как подобрать люстру на кухню, подходящую к интерьеру?

Роскошная люстра хрустальная – эффектный компонент для кухонного помещения. Современный рынок предлагает большой ассортимент продукции различных оттенков и стилей. Перед покупкой осветительного прибора необходимо определиться с тем, какие зоны будут освещаться при помощи люстры и лишь затем переходить к непосредственному выбору.

Как подобрать люстру

Если в помещении лампа будет единственным осветительным устройством, то и фиксировать ее необходимо строго по центру потолочной поверхности. Как вариант, возможен монтаж дополнительной подсветки над рабочей зоной и обеденным столом.

При наличии свободной кухни с большой площадью можно подобрать две одинаковых люстры. Одна из них будет светить над барной стойкой, а вторая станет актуальной в столовой. Кухонное помещение с низкими потолками предусматривает выбор потолочных моделей.

Просторная комната, имеющая высокие потолки, может иметь светильник для кухни в несколько уровней. Стандартное помещение, периметр которого имеет форму правильного квадрата, предусматривает монтаж традиционной круглой конструкции.

Важным моментом при покупке люстры является интенсивность световых потоков. Яркое освещение неприятно режет глаза, а в темной кухне появляется чувство дискомфорта. Поэтому при выборе варианта освещения важно найти золотую середину. Оптимальным вариантом будет осветительная конструкция с регулятором мощности световых потоков и переключения режимов. Это способствует экономному расходованию электроэнергии.

Стили осветительных конструкций для кухни

Торжественная классика не утрачивает популярности, а форма идеально подходит для большинства кухонных помещений. Наиболее распространённым типом является светильник с подобием свечей.

Универсальные модерн модели станут отличным решением для минималистического стиля, элегантной Скандинавии и комфортной шале. Это сдержанные оттенки, простые дизайнерские решения и оформления.

Канделябры изготавливаются из пластика и стекла. Хрустальные модели придают помещению особого шика и роскоши. Такой вариант актуален для стиля модерн, шале, прованс и классики.

Стиль хай-тек или техно больше получил свое распространение среди потолочных моделей. Они оформлены в строгих холодных тонах, изысканных геометрических формах.

Элегантная флористика добавляет помещению уюта и домашнего комфорта. Конструкцию украшают различными элементами в виде цветов, листьев и веток.

Роскошная Тиффани украшена витражами расписных узоров или мозаичным цветным стеклом.

Кухонный Лофт является аналогом уличных фонарей. Это грубость в сочетании с винтажными вкраплениями. Лаконичный минимализм не имеет яркого декора.

Эко-стиль предусматривает использование веток, листьев, цветов, камней в процессе изготовления модели.

Правильно подобранная люстра на кухню, которую можно просмотреть здесь – важный элемент любого стиля и интерьера.