Аромат роз улучшает память

Благодаря исследованию немецких специалистов из Университета Любека, стало известно, что окрашенные в розовый цвет запахи могут принести человеку значительную выгоду.

Был проведен эксперимент: когда студенты готовились к экзаменам, комнату интенсивно ароматизировали запахом роз. Затем в ночь перед экзаменом комнату студентов снова наполнили ароматом «королевы цветов». Оказалось, что запах роз помогает восстановить воспоминания, потому что «ароматизированные» во время «зубрёжки» билетов и во время сна студенты лучше сдали экзамены, чем те, которые спали как обычно.

В механизмах формирования эмоций и консолидации памяти, то есть перехода кратковременной памяти в долговременную, участвует гиппокамп. Исследователи высказали предположение, что эта часть мозга активизируется и становится более чувствительной во время сна, а под воздействием ароматов воспоминания оживляются, преобразуя память в долговременную.

Но, как было отмечено, так как люди быстро привыкают к ароматам, необходимо применять эту систему улучшения памяти только при необходимости.

sportzal.com