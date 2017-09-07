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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Аромат роз улучшает память
    Опубликовано: 2017-09-07 13:04:33
    Благодаря исследованию немецких специалистов из Университета Любека, стало известно, что окрашенные в розовый цвет запахи могут принести человеку значительную выгоду.

    Был проведен эксперимент: когда студенты готовились к экзаменам, комнату интенсивно ароматизировали запахом роз. Затем в ночь перед экзаменом комнату студентов снова наполнили ароматом «королевы цветов». Оказалось, что запах роз помогает восстановить воспоминания, потому что «ароматизированные» во время «зубрёжки» билетов и во время сна студенты лучше сдали экзамены, чем те, которые спали как обычно.

    В механизмах формирования эмоций и консолидации памяти, то есть перехода кратковременной памяти в долговременную, участвует гиппокамп. Исследователи высказали предположение, что эта часть мозга активизируется и становится более чувствительной во время сна, а под воздействием ароматов воспоминания оживляются, преобразуя память в долговременную.

    Но, как было отмечено, так как люди быстро привыкают к ароматам, необходимо применять эту систему улучшения памяти только при необходимости.

    sportzal.com

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