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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • ОБСЕ сообщила о ситуации в школах оккупированного Донбасса
    Опубликовано: 2017-09-07 14:15:07

    В микрорайоне Октябрьский в Куйбышевском районе Донецка две школы не работают с начала гибридной войны.

    Во временно оккупированном Донбассе наблюдатели ОБСЕ наблюдатели посетили школы в селе Петропавловка, Дебальцево, Киевском районе Донецка, микрорайоне Октябрьский в Куйбышевском районе Донецка, а также в селе Пикузы. Об этом сообщили LIGA.net сегодня в пресс-службе миссии.

    Административные работники двух школ, расположенных в микрорайоне Октябрьский в Куйбышевском районе Донецка, проинформировали команду миссии, что школы не работают с 2014 года, так как были повреждены в результате обстрелов (в чем наблюдатели убедились лично, - ред.), а также ввиду угроз безопасности, поскольку школы расположены в непосредственной близости к линии соприкосновения.

    В школе в Петропавловке заместитель директора сообщил команде миссии, что из 130 учеников, набранных в 2017 году, 80 были из близлежащих сел, где школы были повреждены в результате обстрелов.

    В школе Киевского района Донецка заместитель директора рассказал наблюдателям, что школы были повреждены в результате обстрелов в 2014 и 2015 годах, и некоторые ремонтные работы продолжаются там до настоящего времени.

    ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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