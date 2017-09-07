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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • На Солнце произошла мощнейшая за 12 лет вспышка
    Опубликовано: 2017-09-07 13:45:48

    Произошел выброс коронарной массы, что может повлечь за собой геомагнитные бури, которые на Земле почувствуют 8 сентября.

    6 сентября на Солнце произошла самая мощная за более, чем десятилетие, вспышка. Об этом сообщает SpaceWeather.

    Это была вспышка самого высокого класса - X. Произошел выброс коронарной массы.

    Вспышка входит в пятерку самых мощных взрывов на Солнце за всю историю наблюдений за явлением.
     
    Вероятно, в ближайшие дни на Земле будет чувствоваться влияние вспышки в виде магнитных бурь.

    21 августа было полное солнечное затмение. Его полная фаза продлилась 2 минуты 40 секунд, наблюдать за явлением можно было в США.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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