Произошел выброс коронарной массы, что может повлечь за собой геомагнитные бури, которые на Земле почувствуют 8 сентября.
6 сентября на Солнце произошла самая мощная за более, чем десятилетие, вспышка. Об этом сообщает SpaceWeather.
Это была вспышка самого высокого класса - X. Произошел выброс коронарной массы.
Вспышка входит в пятерку самых мощных взрывов на Солнце за всю историю наблюдений за явлением.
Вероятно, в ближайшие дни на Земле будет чувствоваться влияние вспышки в виде магнитных бурь.
21 августа было полное солнечное затмение. Его полная фаза продлилась 2 минуты 40 секунд, наблюдать за явлением можно было в США.