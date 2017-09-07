На Солнце произошла мощнейшая за 12 лет вспышка

Произошел выброс коронарной массы, что может повлечь за собой геомагнитные бури, которые на Земле почувствуют 8 сентября.

6 сентября на Солнце произошла самая мощная за более, чем десятилетие, вспышка. Об этом сообщает SpaceWeather.

Это была вспышка самого высокого класса - X. Произошел выброс коронарной массы.

Вспышка входит в пятерку самых мощных взрывов на Солнце за всю историю наблюдений за явлением.



Вероятно, в ближайшие дни на Земле будет чувствоваться влияние вспышки в виде магнитных бурь.

21 августа было полное солнечное затмение. Его полная фаза продлилась 2 минуты 40 секунд, наблюдать за явлением можно было в США.

ЛIГАБiзнесIнформ