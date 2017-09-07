Люди-киборги могут стать реальностью уже через 50 лет — глава отдела инноваций NASA

Исполнительный директор программы космических исследований МКУ, руководитель инновационного офиса и инженер в космическом центре Nasa Johnson Омар Хатамле в рамках научно-популярной конференции Brain&Ukraine рассказал, инновационных трендах, которые уже сегодня меняют нашу жизнь.

Меня всегда интересовали футуристические вопросы современности, технологии будущего, которые уже сейчас меняют настоящие. К примеру, все мы знаем, что население нашей планеты постоянно растет. На каких-то континентах этот рост достаточно активный, на некоторых, наоборот, медленный. Население Европы постоянно уменьшается, а в Африке— растет. Проблема перенаселения существует, но в то же время мы к ней адаптируемся и создаем новые решения.

К 2050 году число человеческой популяции достигнет 9 млрд человек, что приведет к активному развитию технологий. По мои расчетам, уже к 2030 году вычислительная мощность искусственного интеллекта (AI) будет равняться мощности одного человеческого мозга. И если эта тенденция сохранится, то к 2055 году искусственный интеллект будет равен одному миллиарду мощности человеческого мозга. Это станет настоящим вызовом для человека.

Изменения на рынке труда

Развитие искусственного интеллекта приведет к исчезновению многих профессий. Только за десять лет к 2027 году исчезнет около 60 видов профессий. К примеру, в США это эквивалентно 50 млн рабочих мест. При этом объем рынка робототехники вырастет до 7 млн единиц.

А вот если объединить АI и роботов, то мы получим совершенно новый "вид жизни на Земле". Это будут новые существа с супер-умом, которые смогут конкурировать с человеком во всех отраслях. Единственный выход сохранить рабочие места и значение человека в корпоративной цепочки — это интегрировать человека в этот мир инновационного будущего.

Так что рассказы писателей-фантастов о людях-киборгах могут стать реальностью уже через 50 лет.

Влияние на быт человека

Первая тенденция — это миниатюризация вещей. Когда мы отправим человека на Марс, мы не сможем отправить с ним громоздкие вещи. Поэтому мы обязаны работать над технологиями по их уменьшению. Ярким примером такой работы, которая отобразилась на жизни человека — это устройства для хранения информации. Сейчас 1 ТБ размером с монету, когда еще в 1956 году флешка в 5 МБ весила несколько тонн.

Вторая тенденция — это 3D печать. С помощью этой технологии уже сейчас мы можем минимизировать ущерб от вторсырья. Ведь расходным материалом для печати может служить песок, камень, пластик, текстильные изделия, металлы. Ко всему прочему 3D печать набирает обороты в медицинской области, а это означает, что в обозримом будущем не придется стоять в очереди на пересадку органов и тканей.

Третий инновационный тренд — это беспилотные автомобили. Согласно исследованиям от Гарвардского университета, за всю жизнь один американец проводит за рулем своего автомобиля 40 тыс. часов. А беспилотные автомобили позволят тратить это время на работу или отдых. Еще одна задача беспилотных машин — свести до минимума случаи ДТП и пробки. Несомненно эта тенденция повлияет на автопром, ведь количество машин будет сокращаться. Не будет нужды и в страховании как машин, так и людей.

Четвертый тренд — стремительное развитие биологической инженерии, которая поможет решить в будущем проблему голода или нехватки воды.

Где и как рождается инновационная технология

Сейчас много корпораций и больших компаний мониторят рынки стартапов в гонке за технической революцией. Они выкупают такие компании или создают с ними альянсы, так как боятся повторения успеха Uber или Airbnb.

Если мы говорим о технологичных открытиях внутри компаний, то для этого используются самые разнообразные инструменты. Многие компании используют международный подход к работе над проектами, они стремятся убрать иерархию между босом и сотрудниками. Чтобы перенести вашу компанию на новый инновационный уровень вам нужно чаще задействовать различные методики мозгового штурма, которые будут отвечать за новые идеи от сотрудников.

При этом надо понимать, что для "выращивания" инноваций одной идеи мало, нужен еще коллектив, который будет воплощать идеи в жизнь.

И, конечно, стоит уделить внимание своей управленческой модели. Ведь очень часто сотрудники компании смотрят на СЕО как на ролевую модель поведения.

Я считаю, что самое главное в инновациях — это культура внутри команды, компании или организации. Создайте среду, построенную на принципах синергии и сотрудничества.

Вы знаете между нами и будущем существует коридор, который нам еще предстоит пройти. Но при этом мы не знаем, какое будущее нас ждет. Надеемся, что это светлое и безопасное будущее.

Омар Хатамле

глава отдела инноваций NASA

Инф. delo.ua