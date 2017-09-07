Спецмузыка заставит покупать ненужные вещи

Супермаркеты будут толкать москвичей на немотивированные покупки спецмузыкой, разработанной в лабораториях Министерства обороны США.

Проект так и называется — «Music for Supermarkets». Так, по словам специалиста по НЛП, примерно часа, проведенного в супермаркете под воздействием музыки, достаточно, чтобы у покупателя появились эффекты смещенного сознания, истеричный покупательский приступ — shopping spree. В таком состоянии человек купит любую, даже абсолютно ненужную вещь.

«Направление психоделической музыки для стимулирования посетителей гипермаркетов — это Muzak, — комментирует директор Центра психологических технологий, социолог, мастер нейролингвистического программирования (НЛП) Светлана Мирошниченко. — Проект некогда слыл суперсекретным. В 40−х годах Muzak выполняла правительственный заказ: сочиняла музыку для оборонных заводов с целью повысить производительность труда. После войны Muzak Ltd. якобы существует автономно от правительства и поставляет музыку в супермаркеты».

medicus.ru