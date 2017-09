Премиальный дизайн, эффективное хранение: обзор холодильников Bosch Side By Side Опубликовано: Маркетологи «Алло» отмечают стабильно высокий спрос на высокотехнологичные холодильники Bosch типа Side By Side. Какие характеристики устройств стали акцентными для украинских покупателей?

Шорт-лист формируют новинки от Bosch премиального ценового сегмента, представленные на сайте allo.ua. Список возглавляет KAD 62 S51 — функциональный холодильник с двумя компрессорами и нижним расположением морозильной камеры. Среди преимуществ модели — премиальный дизайн, впечатляющая вместительность (528 л), возможность перевешивания двери. Чтобы заморозить свежие овощи и фрукты, сохранив их полезные свойства, предусмотрен режим суперзаморозки. Антибактериальное покрытие внутри холодильника способствует эффективной борьбе с посторонними запахами и бактериями. На второй строчке рейтинга — однокомпрессорный холодильник KAN58A45, выделяющийся на фоне конкурентов грамотной организацией внутреннего пространства, элегантным дизайном и улучшенной системой управления. Удобные настройки температуры позволят дольше сохранить продукты свежими, а система No Frost избавит от хлопот с постоянным размораживанием. С целью безопасности предусмотрена защита от детей.



Третью строчку списка занимает KAN 58 A55. Основные козыри модели — многопоточная система охлаждения Multi Airflow, технология No Frost, антибактериальное покрытие внутренних стенок. Автоматический диспенсер в дверце обеспечивает владельца холодной водой или льдом по первому требованию.

Удобное управление температурными режимами, система всестороннего охлаждения MultiAirflow, вместительные лотки — холодильник KAI90VI20 предлагает оптимальные условия для хранения продуктов. Используется технология No Frost, благодаря которой образуется меньше льда и инея на стенках. За счет этого исчезает необходимость ручной разморозки. Функция быстрого охлаждения SuperCooling позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри камер — фрукты и овощи надолго останутся вкусными и свежими.

Рейтинг замыкает модель KAN92LB35 с раздельным регулированием температуры в холодильной и морозильной камерах. Эффектный дизайн сочетается с практичностью — устройство предлагает множество удобных полок для хранения продуктов разного типа. Расширенные функциональные возможности обеспечивают абсолютный комфорт в использовании. Полезный объем составляет 592 л.