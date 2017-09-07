В Киевской области построят ферму для разведения африканского сома

Государственное предприятие “Свервис” планирует построить инновационную ферму для разведения товарного африканского сома в Киевской области, сообщает Государственное агентство рыбных ресурсов.

Согласно пресс-релизу ферма будет первым в Украине индустриальным аквакультурным объектом по выращиванию африканского сома с использованием технологии РАС (рециркуляционная аквакультурная система), которая создает оптимальные условия для быстрого роста рыбы.

“Компания выбрала для разведения африканского сома, поскольку это один из самых перспективных видов рыбы для дистрибуции на украинском рынке, имеет высокие вкусовые качества и относительно невысокую розничную стоимость”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что первая очередь фермы будет содержать четыре модуля по 50 тонн продукции в год. Еженедельно ферма будет производить до 4 тыс. кг рыбы. Процессы на ферме будут автоматизированы.

Планируется, что следующим шагом станет обустройство цеха для переработки рыбы.

По информации Госрыбагентства, ферма площадью 1 тыс. кв. м сможет производить от 120 до 240 тонн рыбы в год.

Инф. finance.ua