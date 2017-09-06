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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • На складах ТЭС и ТЭЦ Украины пока накоплено 1,9 млн тонн угля
    Опубликовано: 2017-09-06 16:30:46

    Сегодня на складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 1,9 млн тонн угля, что в два раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Об этом на заседании правительства вице-премьер-министр Владимир Кистион, передает корреспондент УНН.
    "Сегодня на складах тепловой генерации накоплено 1,9 млн тонн угля, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше в два раза", - сообщил он.
    По его словам, Объединенная энергетическая система работает в штатном режиме.
    Как сообщал УНН, Украина планирует закачать к началу отопительного сезона не менее 17 млрд куб.м газа.

    Александр Сивачук

    Источник: УНН

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