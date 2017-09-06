На складах ТЭС и ТЭЦ Украины пока накоплено 1,9 млн тонн угля Опубликовано: Сегодня на складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 1,9 млн тонн угля, что в два раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Об этом на заседании правительства вице-премьер-министр Владимир Кистион, передает корреспондент УНН.

"Сегодня на складах тепловой генерации накоплено 1,9 млн тонн угля, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше в два раза", - сообщил он.

По его словам, Объединенная энергетическая система работает в штатном режиме.

Как сообщал УНН, Украина планирует закачать к началу отопительного сезона не менее 17 млрд куб.м газа. Александр Сивачук Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

