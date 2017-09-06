Когда вы влюбляетесь, поначалу ваша влюбленность не имеет ничего общего с чувствами и эмоциями. Как свидетельствует новое исследование американских ученых, в ходе которого сканировался головной мозг влюбленных людей, первые стадии этого состояния связаны скорее с мотивацией, стремлением к вознаграждению и удовольствию.
На раннем этапе романтических отношений активность возникает в тех районах головного мозга, которые богаты дофамином и отвечают за мотивацию и стремление к вознаграждению. Чем более интенсивны отношения, тем более интенсивна мозговая активность.
Районы головного мозга, отвечающие за эмоции, подключаются только тогда, когда отношения становятся более зрелыми, отмечает Хелен Фишер, ученый Ратгерского университета
Для своего исследования Фишер и ее коллеги отобрали 7 мужчин и 10 женщин, которые утверждали, что безумно влюблены. Затем их просили разглядывать фотографии своих возлюбленных и просто знакомых людей, а в это время их головной мозг подвергался сканированию.
Как показали результаты сканирования, на начальном этапе отношений мозг полностью сосредоточен на планировании и стремлении к приятному вознаграждению. По словам ученых, те же районы головного мозга активизируются, когда человек ест шоколад.
Также зафиксированная на начальном этапе влюбленности активность в передней части коры головного мозга делает влюбленность отчасти похожей на навязчивый невроз, отмечает другая участница исследования, Люси Браун, невролог из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна
Ученым удалось установить, что влюбленность у мужчин и женщин протекает
А у мужчин — что, впрочем, неудивительно — любовь предстает больше как желание, с гиперактивностью в зрительных анализаторах головного мозга, которые усиливают сексуальное возбуждение.
В настоящее время эта команда ученых изучает финальные фазы романтических отношений. «Мы обследуем людей, которых только что бросили», — поделилась Фишер.
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Первые проблески влюбленности: это еще не чувство, считают ученые
Опубликовано: 2017-09-06 15:24:00
Когда вы влюбляетесь, поначалу ваша влюбленность не имеет ничего общего с чувствами и эмоциями. Как свидетельствует новое исследование американских ученых, в ходе которого сканировался головной мозг влюбленных людей, первые стадии этого состояния связаны скорее с мотивацией, стремлением к вознаграждению и удовольствию.
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