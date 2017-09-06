  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Первые проблески влюбленности: это еще не чувство, считают ученые
    Опубликовано: 2017-09-06 15:24:00

    Когда вы влюбляетесь, поначалу ваша влюбленность не имеет ничего общего с чувствами и эмоциями. Как свидетельствует новое исследование американских ученых, в ходе которого сканировался головной мозг влюбленных людей, первые стадии этого состояния связаны скорее с мотивацией, стремлением к вознаграждению и удовольствию.

    На раннем этапе романтических отношений активность возникает в тех районах головного мозга, которые богаты дофамином и отвечают за мотивацию и стремление к вознаграждению. Чем более интенсивны отношения, тем более интенсивна мозговая активность.

    Районы головного мозга, отвечающие за эмоции, подключаются только тогда, когда отношения становятся более зрелыми, отмечает Хелен Фишер, ученый Ратгерского университета в Нью-Джерси.

    Для своего исследования Фишер и ее коллеги отобрали 7 мужчин и 10 женщин, которые утверждали, что безумно влюблены. Затем их просили разглядывать фотографии своих возлюбленных и просто знакомых людей, а в это время их головной мозг подвергался сканированию.

    Как показали результаты сканирования, на начальном этапе отношений мозг полностью сосредоточен на планировании и стремлении к приятному вознаграждению. По словам ученых, те же районы головного мозга активизируются, когда человек ест шоколад.

    Также зафиксированная на начальном этапе влюбленности активность в передней части коры головного мозга делает влюбленность отчасти похожей на навязчивый невроз, отмечает другая участница исследования, Люси Браун, невролог из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке. «Эта активность напрямую связана с длительностью отношений и существует только до начала эмоциональной стадии», — подчеркивает она.

    Ученым удалось установить, что влюбленность у мужчин и женщин протекает по-разному. У влюбленных женщин эмоциональная стадия начинается несколько раньше, чем у мужчин.

    А у мужчин — что, впрочем, неудивительно — любовь предстает больше как желание, с гиперактивностью в зрительных анализаторах головного мозга, которые усиливают сексуальное возбуждение.

    В настоящее время эта команда ученых изучает финальные фазы романтических отношений. «Мы обследуем людей, которых только что бросили», — поделилась Фишер.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.