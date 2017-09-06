Первые проблески влюбленности: это еще не чувство, считают ученые Опубликовано: Когда вы влюбляетесь, поначалу ваша влюбленность не имеет ничего общего с чувствами и эмоциями. Как свидетельствует новое исследование американских ученых, в ходе которого сканировался головной мозг влюбленных людей, первые стадии этого состояния связаны скорее с мотивацией, стремлением к вознаграждению и удовольствию.



На раннем этапе романтических отношений активность возникает в тех районах головного мозга, которые богаты дофамином и отвечают за мотивацию и стремление к вознаграждению. Чем более интенсивны отношения, тем более интенсивна мозговая активность.



Районы головного мозга, отвечающие за эмоции, подключаются только тогда, когда отношения становятся более зрелыми, отмечает Хелен Фишер, ученый Ратгерского университета в Нью-Джерси.



Для своего исследования Фишер и ее коллеги отобрали 7 мужчин и 10 женщин, которые утверждали, что безумно влюблены. Затем их просили разглядывать фотографии своих возлюбленных и просто знакомых людей, а в это время их головной мозг подвергался сканированию.



Как показали результаты сканирования, на начальном этапе отношений мозг полностью сосредоточен на планировании и стремлении к приятному вознаграждению. По словам ученых, те же районы головного мозга активизируются, когда человек ест шоколад.



Также зафиксированная на начальном этапе влюбленности активность в передней части коры головного мозга делает влюбленность отчасти похожей на навязчивый невроз, отмечает другая участница исследования, Люси Браун, невролог из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке. «Эта активность напрямую связана с длительностью отношений и существует только до начала эмоциональной стадии», — подчеркивает она.



Ученым удалось установить, что влюбленность у мужчин и женщин протекает по-разному. У влюбленных женщин эмоциональная стадия начинается несколько раньше, чем у мужчин.



А у мужчин — что, впрочем, неудивительно — любовь предстает больше как желание, с гиперактивностью в зрительных анализаторах головного мозга, которые усиливают сексуальное возбуждение.



В настоящее время эта команда ученых изучает финальные фазы романтических отношений. «Мы обследуем людей, которых только что бросили», — поделилась Фишер.

medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

