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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Горячая ванна грозит выкидышем
    Опубликовано: 2017-09-06 13:24:14

    Увлечение горячими ваннами, а также новомодными джакузи, является мощным фактором риска досрочного прерывания беременности. Об этом сообщили врачи из Научно-исследовательского института Фонда Кайзера (Канада).


    Как показали проведенные исследования, в которых приняли участие 1063 женщины, находящиеся на ранних стадиях беременности, в том случае, если женщины увлекаются «горячими» водными процедурами, вероятность выкидыша возрастает у них в 2−3 раза.

    Особенно ярко эта связь проявляется на ранних сроках беременности.
    «В том, что горячая вода провоцирует выкидыши, нет ничего удивительного, — считает руководитель этого исследования, доктор Де-Кун Ли. — Ведь все белки, входящие в состав человеческого организма, крайне чувствительны к воздействию температуры. А горячая вода прогревает ткани существенно сильнее, чем теплый воздух».

    medicus.ru

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