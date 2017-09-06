Горячая ванна грозит выкидышем

Увлечение горячими ваннами, а также новомодными джакузи, является мощным фактором риска досрочного прерывания беременности. Об этом сообщили врачи из Научно-исследовательского института Фонда Кайзера (Канада).



Как показали проведенные исследования, в которых приняли участие 1063 женщины, находящиеся на ранних стадиях беременности, в том случае, если женщины увлекаются «горячими» водными процедурами, вероятность выкидыша возрастает у них в 2−3 раза.

Особенно ярко эта связь проявляется на ранних сроках беременности.

«В том, что горячая вода провоцирует выкидыши, нет ничего удивительного, — считает руководитель этого исследования, доктор Де-Кун Ли. — Ведь все белки, входящие в состав человеческого организма, крайне чувствительны к воздействию температуры. А горячая вода прогревает ткани существенно сильнее, чем теплый воздух».



medicus.ru