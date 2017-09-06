Депрессивная мама – агрессивный ребенок

Дети, матери которых испытывали депрессию после родов, более склонны к агрессивному поведению. В случае повторных депрессий риск подобной расположенности к агрессии вырастает еще сильнее. Эту взаимосвязь обнаружили детские психологи из Кардиффского университета в Уэльсе.

Они проводили анкетный опрос матерей во время беременности, через три месяца после родов и когда детям исполнялось один и четыре года. Когда же ребенку исполнялось 11 лет, опрашивали его, маму и учителей. В результате выяснилось, что дети, матери которых страдали депрессией через три месяца после родов, чаще дрались в школе. В большей мере это касалось мальчиков, но и девочки иногда были довольно агрессивны. «Иногда она готова кого-нибудь убить», – сказала мать одной из таких крошек.

Медики отмечают, что мать, находящаяся в депрессии, менее ласкова с ребенком, она не может его вовремя успокоить, в результате ребенок не учится справляться со своими эмоциями, в том числе и отрицательными.

medicus.ru