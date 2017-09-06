  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Депрессивная мама – агрессивный ребенок
    Опубликовано: 2017-09-06 11:04:32

    Дети, матери которых испытывали депрессию после родов, более склонны к агрессивному поведению. В случае повторных депрессий риск подобной расположенности к агрессии вырастает еще сильнее. Эту взаимосвязь обнаружили детские психологи из Кардиффского университета в Уэльсе.

    Они проводили анкетный опрос матерей во время беременности, через три месяца после родов и когда детям исполнялось один и четыре года. Когда же ребенку исполнялось 11 лет, опрашивали его, маму и учителей. В результате выяснилось, что дети, матери которых страдали депрессией через три месяца после родов, чаще дрались в школе. В большей мере это касалось мальчиков, но и девочки иногда были довольно агрессивны. «Иногда она готова кого-нибудь убить», – сказала мать одной из таких крошек.

    Медики отмечают, что мать, находящаяся в депрессии, менее ласкова с ребенком, она не может его вовремя успокоить, в результате ребенок не учится справляться со своими эмоциями, в том числе и отрицательными.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.