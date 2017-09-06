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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Названы города Украины с самым грязным воздухом
    Опубликовано: 2017-09-06 15:15:54

    Аналитики составили список городов с худшими показателями чистоты воздуха и разобрались, какие химические соединения их загрязняют, сообщает «Слово и Дело».

    За единицу принят предельно допустимый уровень загрязненности воздуха, в котором концентрация вредных веществ все еще не превышена, и не должна сильно вредить здоровью.

    Отмечается, что в целом, ситуация с воздухом в большинстве крупных городов страны неутешительная: индексы загрязненности колеблются на уровне 7-14 с учетом класса опасности веществ.

    Однако антилидерами списка стали три крупных города, два из которых являются областными центрами и насчитывают более миллиона жителей. Худший воздух Украины можно вдохнуть полной грудью в Днипре – здесь уровень формальдегида превышает допустимую концентрацию в 4,3 раза, а диоксида азота – почти втрое, причем в воздухе Днипра также полно пыли – ее концентрация в 2,4 раза выше допустимой.

    Почетное второе место по грязному воздуху занимает Каменское (бывший Днепродзержинск), где вредные вещества отличаются не столько очень высокими концентрациями, сколько своим ассортиментом и опасностью веществ. Так, в Каменском легкий ветерок приносит одновременно формальдегид, фенол, аммиак, угарный газ и пыль. Причем по формальдегиду показатель выше допустимого в 2,7 раза, а по фенолу – вдвое, и только угарный газ колеблется на предельно допустимом уровне.

    Богатым списком вредных соединений радует и Одесса, в воздухе которой помимо привычного формальдегида (в 3,7 раза выше допустимого уровня) можно насладиться также ароматом сажи, фенола и фтороводорода (который при взаимодействии с водой образует плавиковую кислоту, разъедающую стекло).

    Вообще, хуже всего в украинских городах выглядит ситуация с формальдегидом: в 14 городах страны (без учета оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма) уровень формальдегида выше допустимого в 2,7-4,3 раза.

    Формальдегид побочно вырабатывается многими производствами, при этом вещество очень активно и вызывает поражения соединительной ткани и кожи, а также может поражать центральную нервную систему.

    В центральной и западной Украине ситуация с формальдегидом выглядит получше, чем на востоке и юге страны, зато здесь значительно превышены уровни содержания диоксида азота. Так, в Киеве показатель выше предельного в 3 раза, а в нескольких городах области – вдвое. В Виннице концентрация диоксида азота даже выше столичной – в 3,3 раза выше предельной, а в Чернигове и Житомире – в 2 раза.

    Диоксид азота – это вещество оранжево-бурого цвета, которое отвечает за рыжий цвет выбросов на многих химпредприятиях и способно вызывать кислотные дожди (образует с водой азотную кислоту), а у человека – поражение легких, дыхательных путей, слизистых оболочек и изменения уровня гемоглобина в крови.

    Относительно приличный воздух в Харькове, где к предельно допустимой подбирается только концентрация угарного газа (он же оксид углерода).

    Что касается городов, в которых воздух более-менее чистый, то в наш список не попали 4 города с запада страны: Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и Хмельницкий, а также один с северо-востока – Сумы.

    Инф. for-ua.com

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