Как аграрии оценивают новую систему госдотаций?

Дотации, которые пришли на смену спецрежима НДС для аграрных производителей, показали первые результаты. В чем плюсы и минусы новой системы?

Аграриям за I полугодие 2017 г. предоставлено бюджетных дотаций в объеме 1,91 млрд грн, что, в свою очередь, составляло около 2% от общей стоимости аграрной продукции, в поддержку которой направлены бюджетные ассигнования. Всего бюджетные дотации с начала года получили 1 140 предприятий.

Таковы первые результаты внедрения новой системы госдотаций аграрному сектору.

Государственной программой поддержки АПК на 2017 год предусмотрено 4 млрд грн на поддержку хозяйств, которые работают в таких секторах, как животноводство, производство молока, садоводство, виноградарство, овощеводство и др. Порядок распределения и использования дотаций был определен постановлением Кабинета министров №83 от 8 февраля 2017 года.

Тарас Высоцкий, генеральный директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", рассказывает, что введение нового подхода бюджетной аграрной дотации сразу дало первые положительные результаты для животноводства. "70% объемов реализации сельскохозяйственной продукции и соответственно формирования налогового кредита, на базе которого выплачивается дотация, происходит во втором полугодии, однако первые результаты есть. Фактически выплаченные средства обеспечили поддержку рентабельности производства дотационной продукции на 5-6%, что с постепенным снижением стоимости кредитования является существенным фактором стимулирования долгосрочных инвестиций в АПК", — прокомментировал он.

Новая система господдрежки предусматривает схему, по которой ежемесячный размер бюджетных средств товаропроизводителям, занимающимся птицеводством, не может превышать 50% выделенных ассигнований на бюджетную дотацию в текущем месяце. "Объемы средств, которые получают предприятия от дотаций являются меньше, чем во время действия спецрежима, но безусловно такая поддержка весьма важна для отрасли. Бюджетная дотация распределяется пропорционально уплаченному предприятием НДС, соответственно крупные производители будут получать больше дотаций, так как производят большие объемы продукции и платят значительные суммы налогов", — объясняет Сергей Карпенко, генеральный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины".

На данный момент идет процесс подготовки госбюджета на 2018 год и обсуждается порядок распределения средств на поддержку АПК, и представители аграрных ассоциаций высказались в поддержку действующей системы дотаций. "В реальности та программа, которая сейчас действует — единственная система, где чиновник не принимает решение, кому сколько дать денег. Это прозрачный и не коррупционный механизм поддержки аграриев, основанный на автоматических расчетах сформированного и уплаченного НДС", — считает Михаил Соколов, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Однако, к самому механизму распределения дотаций есть вопрос. "Члены нашей ассоциации в феврале получили в 10 раз меньшую сумму дотаций от положенной согласно Налоговому кодексу, в марте — в 3 раза меньшую надлежащей, — отметил Михаил Соколов. — По Налоговому кодексу, сумма дотации должна начисляться просто за валом "дотационной" продукции, которую выработало определенное предприятие. Но Минфин и ДФС в подзаконных актах прописали, что сумма дотации нужно высчитывать из доли дотационной продукции в структуре прибыли предприятия. Во многих предприятий, которые одновременно занимаются и животноводством и растениеводством, и в которых доля растениеводства больше, в первом полугодии был налоговый кредит по растениеводству. То есть весной предпринимателю нечего было платить в бюджет, бюджет должен платить ему. В результате, за первое полугодие все такие предприятия просто ничего не получили".

По его мнению, ДФС должен вести реестр не по основному виду деятельности предприятия, а по тому, что оно конкретно было реализовано. Ведь если фирма производит и мясо, и молоко, то все равно все засчитывается, как птицеводство.

На сегодня уже есть готовый проект изменений, который решает эти проблемы. Он уже согласован с Минагрополитики и теперь дело осталось за ДФС и Минфином.

Как писало Delo.UA, в 2017 году новый режим госдотаций заменил специальный режим налогообложения, который предусматривал право сельхозпредприятия оставлять в своем распоряжении сумму НДС, начисленную ему на стоимость поставленных товаров и услуг, а не платить ее в бюджет. Льготы по спецрежиму НДС были введены в 1999 году для поддержки сельхозпроизводителей.

После парламентских выборов 2014 года коалиция подписала соглашение, в котором было предусмотрено сохранение льгот по НДС до 2018 года.

Согласно данным Государственной фискальной службы, на спецрежиме по НДС в 2014 году находились 15,8 тыс. сельхозпроизводителей. 554 крупнейшим компаниям было возмещено 9,5 млрд грн, 15,301 тыс. агрокомпаний — 8,8 млрд грн.

После длительных баталий в конце 2015 года Верховная Рада одобрила изменения в Налоговый кодекс, которые меняли подходы к начислению льготного НДС.

Условия уплаты НДС сельхозпроизводителями были изменены в зависимости от вида реализуемой продукции. В частности, при реализации зерновых и технических культур 15% НДС стало зачисляться на спецсчета с/х предприятий, 85% — в бюджет. Производители молока и крупного рогатого ската (КРС) смогли оставлять у себя 80% НДС, остальные — в бюджет. Для производителей другой с/х продукции НДС уплачивается в пропорции 50 на 50.

Предусматривалось, что с начала 2017 года все агрокомпании должны перейти на общий режим налогообложения по НДС.

Инф. delo.ua