Для военных построят 100 общежитий за 1 млрд грн - Полторак

Министр обороны утвердил план финансирования строительства ста общежитий для военнослужащих-контрактников.

Для украинских военнослужащих-контрактников будет построено 100 общежитий. Об этом в Facebook сегодня, 5 сентября, сообщил министр обороны Степан Полторак.

"Несколько минут назад утвердил план финансирования строительства общежитий для военнослужащих-контрактников по разным регионам Украины. Один миллиард гривен бюджетных средств предусмотрено под строительство 100 общежитий для украинских военных", - сообщил министр.

Ранее секретарь СНБОУ Александр Турчинов заявил, что оборонный бюджет-2018 составит не менее 162,7 млрд грн.

ЛIГАБiзнесIнформ