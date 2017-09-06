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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Для военных построят 100 общежитий за 1 млрд грн - Полторак
    Опубликовано: 2017-09-06 13:15:44

    Министр обороны утвердил план финансирования строительства ста общежитий для военнослужащих-контрактников.

    Для украинских военнослужащих-контрактников будет построено 100 общежитий. Об этом в Facebook сегодня, 5 сентября, сообщил министр обороны Степан Полторак.

    "Несколько минут назад утвердил план финансирования строительства общежитий для военнослужащих-контрактников по разным регионам Украины. Один миллиард гривен бюджетных средств предусмотрено под строительство 100 общежитий для украинских военных", - сообщил министр.

    Ранее секретарь СНБОУ Александр Турчинов заявил, что оборонный бюджет-2018 составит не менее 162,7 млрд грн.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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