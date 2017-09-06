Лекарственные растения исчезают с лица Земли Опубликовано: Сотни видов лекарственных растений находятся под угрозой исчезновения, и это может помешать созданию фармацевтических препаратов от многих болезней. С таким предупреждением выступил Международный совет ботанических садов по охране растений, передает Би-би-си. Около половины лекарств, отпускаемых по рецепту врача, содержат ингредиенты, выделенные из дикорастущих растений. Однако из-за хищнического сбора и уничтожения лесов многие из этих ценных представителей дикой флоры оказались на грани исчезновения. sportzal.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

