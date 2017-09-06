Сотни видов лекарственных растений находятся под угрозой исчезновения, и это может помешать созданию фармацевтических препаратов от многих болезней.
С таким предупреждением выступил Международный совет ботанических садов по охране растений, передает Би-би-си.
Около половины лекарств, отпускаемых по рецепту врача, содержат ингредиенты, выделенные из дикорастущих растений. Однако из-за хищнического сбора и уничтожения лесов многие из этих ценных представителей дикой флоры оказались на грани исчезновения.