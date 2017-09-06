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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лекарственные растения исчезают с лица Земли
    Опубликовано: 2017-09-06 09:24:28
    Сотни видов лекарственных растений находятся под угрозой исчезновения, и это может помешать созданию фармацевтических препаратов от многих болезней.
     
    С таким предупреждением выступил Международный совет ботанических садов по охране растений, передает Би-би-си.

    Около половины лекарств, отпускаемых по рецепту врача, содержат ингредиенты, выделенные из дикорастущих растений. Однако из-за хищнического сбора и уничтожения лесов многие из этих ценных представителей дикой флоры оказались на грани исчезновения.

    sportzal.com

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