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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • За первое полугодие ВВП Украины вырос на 2,4% - Счетная палата
    Опубликовано: 2017-09-06 09:00:05

    Рост экономики Украины за январь-июнь составил 2,4% в годовом выражении.

    Рост реального ВВП Украины за январь-июнь 2017 года составил 2,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

    Доходы госбюджета за этот период достигли 394,91 млрд грн, что составляет 53,3% годового плана и на 48,7% больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

    Более высокий уровень выполнения годового плана доходов обусловлен, в частности, зачислением в специальный фонд конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения, в сумме, которая превысила запланированный на год объем в 2,6 раза.

    Счетная палата сообщает также, что от приватизации госимущества поступило всего 110,8 млн грн, или 1,7% плана отчетного периода.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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