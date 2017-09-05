На розгляді парламенту законопроект, який «закриє» справи Майдану і поверне до радянських норм

Реанімаційний пакет реформ закликає народних депутатів відхилити внесену депутатом Андрієм Лозовим до Кримінального процесуального кодексу пропозицію № 109, яка може спричинити закриття "справ Майдану" та повертає до життя репресивні норми КПК 1960 року.

Про це йдеться у заяві коаліції громадських організацій РПР.

В РПР нагадують, що 10 липня 2017 року Комітет з питань правової політики та правосуддя запропонував Верховній Раді України остаточну редакцію проекту Закону України “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів” (№ 6232), ініційованого президентом України.

В рекомендованій до ухвалення редакції законопроекту врахована небезпечна для ефективного розслідування злочинів пропозиція народного депутата України Андрія Лозового № 109 до Кримінального процесуального кодексу.

Реанімаційний Пакет Реформ вважає неприпустимим ухвалення законопроекту № 6232 з урахуванням пропозиції № 109, адже вона передбачає суттєве звуження конституційний прав громадян, суперечить стандартам, закріпленим у Європейській конвенції з прав людини, та йде врозріз із засадами провадження, гарантованим КПК України. Зокрема:

1) в змінах до статті 219 КПК пропонується вважати початком строку досудового розслідування не момент повідомлення про підозру, а момент реєстрації інформації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Такий крок матиме катастрофічні наслідки для всіх учасників кримінального провадження, передусім для потерпілих. Ця правка зменшить строки розслідування з 2, 3, 5 10 чи 15 років залежно від категорії справи до 3 чи 6 місяців. Таким чином кількість відмов у початку розслідування при неочевидних злочинах значно зросте, адже правоохоронці не братимуть на себе відповідальність розслідувати ці злочини так швидко. А усі “майданівські” справи і справи проти колишніх очільників держави одразу будуть закриті, оскільки запропоновані депутатом Лозовим і підтримані комітетом строки розслідування там вже давно спливли;

2) зміни до статей 242 – 244, 332 КПК передбачають, що тепер лише суд зможе призначати експертизу, в тому числі за власною ініціативою. Це означає, що сторона захисту позбавляється свого змагального права залучати експертів на договірних засадах, а сторона обвинувачення буде змушена чекати на дозвіл суду, щоб провести необхідну експертизу, зокрема для встановлення причин смерті. Такий підхід є очевидним порушенням принципу змагальності, а також спробою повернення принципу об’єктивної істини – основи для радянського інквізиційного кримінального процесу;

3) зміни до статей 303, 307 повертають до життя норми КПК 1960 року щодо можливості оскарження до слідчого судді рішення (повідомлення) про підозру. Такий крок дозволить судам блокувати будь-яке кримінальне розслідування і встановлення фактів вчинення кримінальних правопорушень. Ця норма породить нові корупційні ризики при розслідуванні кримінальних проваджень.

Враховуючи наведені факти та експертні оцінки, Реанімаційний Пакет Реформ закликає народних депутатів не ухвалювати законопроект № 6232 з правкою 109 Андрія Лозового до КПК України.

Джерело: Центр інформації про права людини