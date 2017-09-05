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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сказки про пользе в шампунях витамина В для укрепления волос
    Опубликовано: 2017-09-05 13:44:43

    В рекламе шампуней производители настаивают на их удивительных свойствах – от придания волосам объема до каждодневной защиты и даже лечения. «Доказывается» это с помощью красочного креатива и заявлений о чудодейственной силе кондиционеров, уникальных программах по уходу, сканирующих лечебных комплексах и  проч., как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Недавно британский журнал Which решил проверить, насколько это соответствует истине. В результате выяснилось, например, что волосы могут усвоить лишь минимум протеинов или витамина B, содержащихся в шампуне, главным же их источником является пища. Пышные волосы моделей в роликах – это чаще всего результат труда парикмахера, и «уникальные» вещества, увеличивающие объем шевелюры, здесь ни при чем.

    Прибегая к подобным методам рекламы, компании преследуют очевидные цели – выделиться на рынке и опередить конкурентов. Однако эти «технологии» могут иметь неприятные последствия для потребителей и даже причинить им вред.

    medicus.ru

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