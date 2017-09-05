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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • НБУ хочет снова смягчить ограничения на валютном рынке
    Опубликовано: 2017-09-05 09:00:53

    Национальный банк планирует ряд очередных шагов по смягчению регулирования на валютном рынке, в том числе отмену требования о предварительном депонировании гривневых средств при покупке валюты на межбанковском валютном рынке на отдельном счете (режим “Т+1”).

    Как сообщается на сайте регулятора, НБУ планирует расширить возможности банков по покупке валюты и отказаться от обязательной регистрации межбанковских сделок участников рынка в системе “Валкли” и “Крединфо”.

    Кроме того, Нацбанк планирует предоставить банкам возможность использования валюты в качестве залога для получения кредитов овернайт.

    Как сообщалось, Национальный банк обнародовал для общественного обсуждения предложения относительно законодательных изменений, необходимых для внедрения либеральной модели валютного регулирования в стране, которые после обсуждения будут переданы на рассмотрение Национального совета реформ.

    По информации регулятора, ряд шагов по либерализации валютного регулирования возможен сразу после вступления в силу нового закона “О валюте”, однако полная либерализация возможна лишь после введения в Украине эффективного налогового законодательства.

    Инф. finance.ua

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