НБУ хочет снова смягчить ограничения на валютном рынке

Национальный банк планирует ряд очередных шагов по смягчению регулирования на валютном рынке, в том числе отмену требования о предварительном депонировании гривневых средств при покупке валюты на межбанковском валютном рынке на отдельном счете (режим “Т+1”).

Как сообщается на сайте регулятора, НБУ планирует расширить возможности банков по покупке валюты и отказаться от обязательной регистрации межбанковских сделок участников рынка в системе “Валкли” и “Крединфо”.

Кроме того, Нацбанк планирует предоставить банкам возможность использования валюты в качестве залога для получения кредитов овернайт.

Как сообщалось, Национальный банк обнародовал для общественного обсуждения предложения относительно законодательных изменений, необходимых для внедрения либеральной модели валютного регулирования в стране, которые после обсуждения будут переданы на рассмотрение Национального совета реформ.

По информации регулятора, ряд шагов по либерализации валютного регулирования возможен сразу после вступления в силу нового закона “О валюте”, однако полная либерализация возможна лишь после введения в Украине эффективного налогового законодательства.

Инф. finance.ua