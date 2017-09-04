Шеечная беременность: что делать Опубликовано: Шейка матки также не является полноценным плодовместилищем. Поэтому шеечная беременность хотя и не является внематочной, но называется эктопической, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Это очень редкая и очень опасная патология, не совсем ясно, почему она возникает. Возможно, это вызвано множественными Рубцовыми изменениями в эндометрии после многих осложненных абортов или особенностями трофобласта.



Поскольку шейка не является полноценным плодовместилищем, и не развивается выраженная децидуальная оболочка, то ворсины хориона прорастают через стенку шейки, повреждают сосуды, возникает очень сильное кровотечение. Обычно беременность не успевает достичь срока больше чем 6—7 недель. Только срочная экстирпация матки может спасти женщину. В связи с большой кровопотерей развивается геморрагический шок, нарушения свертывания.







Диагностика. Иногда удается поставить диагноз шеечной беременности еще до развития осложнений. Женщина может обратиться в связи с задержкой месячных в смотровой кабинет, на ФАП, в ЖК точно так же, как и при обычной беременности. При осмотре на зеркалах и при бимануальном исследовании обращает на себя внимание асимметричное и непропорциональное увеличение шейки (шейка увеличена и имеет шарообразную форму, тело матки увеличено меньше), наружный зев при этом располагается эксцентрично (смещен в сторону). Учитывая данные осмотра, особенно при отягощенном анамнезе, необходимо срочно госпитализировать женщину в гинекологическое отделение.







Реабилитация больных после операций по поводу эктопической беременности. Если в результате осложнений и оперативного вмешательства женщина утратила репродуктивную функцию (например, вследствие удаления матки из-за шеечной беременности), особенно если у нее нет детей, женщине нужна психологическая помощь, потому что такую утрату пережить не просто.



Если у женщины удалены обе трубы, то естественным путем беременность невозможна, вылечить ее от бесплодия можно при помощи экстракорпорального оплодотворения. В плане психологической реабилитации нужно рассказать женщине о такой возможности.



При сохраненной одной трубе высок риск повторной трубной беременности, поэтому такой женщине рекомендуют пройти полное обследование и лечение. Это рационально сделать и в том случае, если были сохранены обе трубы. Планировать беременность можно только по рекомендации врача. На время обследования и реабилитационного лечения необходимо рекомендовать средства для контрацепции.



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