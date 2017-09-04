Где купить конструкторы и развивающие игры для детей

Интернет-магазин divorog.com.ua предлагает приобрести конструкторы быстро, выгодно и с максимальным комфортом.

На сегодняшний день конструктор Лего является фаворитом среди детских игрушек для мальчиков и девочек различных возрастов. Конструктор известен каждому ребенку и возглавляет список самых желаемых игрушек. Брендовая продукция отличается высоким качеством, яркостью и занимательными сюжетами. Помимо этого, конструктор считается очень полезным для всестороннего развития, улучшает мелкую моторику рук, способствует логическому мышлению малыша и подростка. Лего также поможет выработать усидчивость и сосредоточенность, научит мыслить абстрактно.

Интернет-магазин https://divorog.com.ua/ предлагает купить недорого конструкторы Lego в Киеве и по всей Украине в широком ассортименте. Осуществляем быструю доставку, выгодно и максимально комфортно для покупателей. Большой выбор моделей конструктора позволит без труда подобрать вариант для маленького строителя или юного архитектора, которые имеют разные вкусовые предпочтения.

Виды конструкторов «Лего»

Детские конструкторы изготавливаются из качественного материала, который является безопасным для игры. В игре он универсален, что дает возможность совмещать все детали между собой и применять их для создания, как заданных моделей, так и нестандартных решений.

Игровые наборы делятся на группы в зависимости от таких факторов:

• Возраст ребенка

• Пол

• Тематическая направленность конструктора.

В зависимости от сложности сборки и количества составляющих деталей Лего подойдет для детей разных возрастов. Для малышей до трех лет идеальным вариантом станут наборы с большими кубиками, с помощью которых можно собрать домик, машинку и т.д. Дополняются они цельными фигурками людей, животных и героев. Для детей средней возрастной категории и дошкольникам приглянутся расширенные строительные площадки, в комплект входят здания и специальная техника. Для ребят школьного возраста рекомендуется купить конструкторы «Лего» сложной сборки, в который входит большое количество мелких деталей. В этой серии можно найти наборы «Звёздные войн», «Майн Крафт», «Ниндзя» и другие, которые так любят мальчишки.

Это отличная возможность купить самые популярные конструкторы «Лего» по доступной цене. Каждая мама знает, что Lego - лучший подарок для ребенка!