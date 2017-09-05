Народный банк Китая может запретить ICO

Народный банк Китая занят изучением и подготовкой новых правил по первичным предложениям монет (ICO), а до тех пор может полностью запретить их проведение, сообщает китайское издание Caixin со ссылкой на анонимный источник.

В этом месяце Муниципальное бюро финансов Пекина и Центробанк организовали два отдельных совещания по поводу выработки правил выхода на ICO. Их участники выразили намерение жестко контролировать схемы сбора средств и не исключают возможность полного их запрета, сообщает SCMP.

Предложение монет может легко превратиться в финансовую пирамиду, если стоящие за ними проекты не имеют реальной ценности и если спекулянты взвинчивают цены монет чрезмерно высоко. Это может стать очередной головной болью для Пекина, которому и так приходится иметь дело с «серыми носорогами» — неимоверно разросшимися компаниями, угрожающими китайской экономике, для которой концепция ICO является новой, и до этого года мало кто в стране о ней слышал.

Представитель Центробанка Яо Цянь, отвечающий за развитие официальных криптовалют в Китае, заявил в июне, что рынок ICO должен регулироваться должным образом. «Мы можем относиться к нему с терпимым благоразумием, но не можем позволить ему развиваться бесконтрольно», — сказал он.

Инф. finance.ua