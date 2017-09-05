  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Народный банк Китая может запретить ICO
    Опубликовано: 2017-09-05 10:00:21

    Народный банк Китая занят изучением и подготовкой новых правил по первичным предложениям монет (ICO), а до тех пор может полностью запретить их проведение, сообщает китайское издание Caixin со ссылкой на анонимный источник.

    В этом месяце Муниципальное бюро финансов Пекина и Центробанк организовали два отдельных совещания по поводу выработки правил выхода на ICO. Их участники выразили намерение жестко контролировать схемы сбора средств и не исключают возможность полного их запрета, сообщает SCMP.

    Предложение монет может легко превратиться в финансовую пирамиду, если стоящие за ними проекты не имеют реальной ценности и если спекулянты взвинчивают цены монет чрезмерно высоко. Это может стать очередной головной болью для Пекина, которому и так приходится иметь дело с «серыми носорогами» — неимоверно разросшимися компаниями, угрожающими китайской экономике, для которой концепция ICO является новой, и до этого года мало кто в стране о ней слышал.

    Представитель Центробанка Яо Цянь, отвечающий за развитие официальных криптовалют в Китае, заявил в июне, что рынок ICO должен регулироваться должным образом. «Мы можем относиться к нему с терпимым благоразумием, но не можем позволить ему развиваться бесконтрольно», — сказал он.

    Инф. finance.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.