ЕБРР объявил отбор компаний для постройки мусороперерабатывающего завода во Львове

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил о начале отбора компаний для участия в первом этапе проекта «Твердые отходы Львова» стоимостью 35 млн евро.

Об этом сообщает Zaxid.net.

«В объявлении, опубликованном на официальном сайте ЕБРР в ночь на 2 сентября, указано, что проект стоимостью 35 млн евро будет предусматривать начало рекультивации Грибовицкой свалки и строительство завода по механико-биологической переработке мусора. Операторами проекта указаны Львовский горсовет и львовское коммунальное предприятие «Зеленый город», – говорится в сообщении.

Директор ЛКП «Зеленый город» Вадим Ноздря подтвердил, что публикация объявления о намерениях на сайте ЕБРР знаменует начало отбора реальных исполнителей этого проекта.

«Со момента публикации объявления ко мне уже обратились около 10 международных компаний, желающих принять участие в проекте построения мусороперерабатывающего завода во Львове. Это немецкие, итальянские компании, есть голландцы», – рассказал Ноздря.

Из 35 млн евро, предусмотренных проектом ЕБРР, 10 млн предусмотрены собственно на рекультивацию Грибовицкой свалки. Это безвозвратный грант со стороны ЕБРР.

Еще 25 млн евро будут потрачены на строительство мусороперерабатывающего завода на территории львовской ТЭЦ-2. Разработку проекта завода уже завершают специалисты французской компании Egis, также за счет гранта французского правительства.

Ноздря уточнил, что ЕБРР согласился увеличить кредит для построения мусороперерабатывающего завода во Львове на 5 млн евро.

Инф. finance.ua