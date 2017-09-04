Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 2 сентября увеличился до 14,948 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 52,55 млн куб. м газа.
Также в течение суток с ПХГ Украины газ не отбирался.
При этом в данных за 2 сентября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 24,38 млн куб. м, из Венгрии - 14,04 млн куб. м, из Польши - 2,63 млн куб. м газа.
Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 48%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Юлия Шрамко
Источник: УНН