Помощь психолога: советы Опубликовано: Считается, что будущая мама счастлива, ожидая ребенка. Она счастлива уже только потому, что беременна. Она должна не моргнув глазом переносить все трудности своего положения, ну, ее может иногда чуть-чуть тошнить по утрам — раз уж положено. И не жаловаться. Какие могут быть жалобы, если все это во имя высокой цели, и вообще — она же счастлива?







На деле многие беременные женщины оказываются во власти чувств не таких уж однозначных. Дело здесь не в плохом самочувствии, вернее, не только в нем. Что хорошего, если тебя постоянно тошнит? Да, никто этого не скрывал. Но не думалось, что это будет так... всерьез. И будет так изматывать. Какое счастье? Не остается сил просто на жизнь, а вы про счастье! И попробуйте что-нибудь сказать, просто посомневаться вслух. Заклюют свои же, беременные, как ты. Как это — ты счастья не испытываешь?







«Да, мне все говорили — такой серьезный шаг, ты молодец, что решилась... А я не решалась вовсе. Нужен в семье ребенок — значит, будет у нас ребенок, к тому же я забеременела. А теперь думаю: это же действительно серьезно. На всю жизнь. А мне так плохо... Не потому, что тошнит, а потому, что все как-то не так. Попробовала врачу сказать, а она в крик: ах, так вам не нужен ребенок, идите делайте аборт! Да почему не нужен, я только поговорить хотела... Пыталась маме сказать, что чувства у меня какие-то странные, а она в ответ: знаешь, милая моя, если ты и дальше будешь так себя распускать, то и не знаю, что за мать из тебя выйдет! Я тебя этому не учила! А к мужу... Ему вообще ничего сказать нельзя. Распсиховался: что, мне прикажешь над тазом вместе с тобой сидеть и давиться? Да это же как самое обыкновенное похмелье, я-то думал, ты прямо что-то сверхъестественное испытываешь, думаешь, мне никогда плохо не было? Ну не два же месяца подряд ему плохо! Мне даже сны про тошноту снятся... И он тоже: делай аборт! Я ему, наверное, зря сказала, что мне эти месяцы в следующей беременности не зачтутся, она же снова с нуля начнется, лучше уж эту доносить.



А он усмехнулся и говорит: бесплатно страдать, значит, не хочешь. .. Как же ты себя любишь...»







Конечно, человек любит себя. И никакой это не эгоизм, а нормальные условия сохранения личности. А когда недостаточно себя любит, то страдает не только сам, но и заставляет страдать других. Жизнь будущей матери изменилась — и оказалась не такой, какой виделась в мечтах. Ее терзает страх: а что же дальше будет? Ей очень хочется, чтобы все это поскорее кончилось. Оно и кончится, все к этому идет, к родам, и тут вдруг приходит в голову такая простая мысль: но все равно не будет так, как раньше! Родится ребенок! И если теперь все так непредсказуемо, хотя он только еще подразумевается, что же будет потом? И кому ни скажи об этом, все делают большие глаза: так ты о чем думала-то? Конечно, от беременности бывают дети! И кажется, что тебя вообще никто не понимает. Все твердят о счастье. Беременность — счастье! Ребенок — счастье! А муж вчера о новой сотруднице рассказывал. Такая, такая... Не беременная. Пока. Тоже, наверное, думает, что беременность — счастье...



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