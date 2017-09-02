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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Новые факты о кашле
    Опубликовано: 2017-09-02 18:28:15

    Новые данные о механизме возникновения кашля, которые были получены в эксперименте учеными из Университета имени Джонса Хопкинза в Балтиморе, США, помогут в создании новых подходов к его лечению.

    Исследователям удалось расширить представления о физиологии кашлевого рефлекса и связать его с двумя типами рецепторов в легких, изучив их взаимодействие.
    В принципе, данные об участии ноцицепторов (то есть болевых рецепторов) и механорецепторов в механизме кашля, имелись давно, но окончательного ответа о том, какие рецепторы являются основными, не было. Авторы данного исследования установили, что оба типа чувствительных нервных окончаний важны для кашля, а связь их осуществляется не непосредственно в легких, а в мозгу.

    Как рассказал Брендэн Кэннинг из Центра изучения астмы и аллергических заболеваний университета, они проводили исследования на морских свинках. Первоначально проводилась стимуляция ноцицепторов химическими соединениями, например, брадикинином, затем проводилась электростимуляция механорецепторов, что приводило к кашлю.

    Оказалось, что чувствительность механорецепторов после воздействия брадикинина резко повышается. Для того чтобы вызвать кашель в обычных условиях, требовалась стимуляция порядка 8−10 Вольт, а после стимуляции ноцицепторов порог чувствительности снижался до 2−4 Вольт. При этом, совсем не обязательно было стимулировать оба вида рецепторов в одном месте.

    «Мы активировали ноцицепторы в одной части дыхательных путей, затем вызывали кашель в другой, добиваясь физического разделения двух стимулов, однако повышенная чувствительность сохранялась», — рассказал ученый, добавив, что подобные наблюдения делались и при введении воздействующих на ноцицепторы соединений в нервные центры на более высоком уровне, а не в самих легких.

    medicus.ru

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