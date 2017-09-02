По последним данным, эритроциты играют важную роль в прогрессировании коронарного атеросклероза. Существует связь между кровоизлиянием внутрь бляшки и увеличением ее размеров.
«Некротическое „ядро“ бляшки, как известно, способствует разрыву последней. Считается, что это „ядро“ формируется при гибели макрофагов», поясняет
Эта гипотеза, представленная в выпуске New England Journal of Medicine за 11 декабря, основана на результатах изучения структуры бляшек, взятых у 24 больных после внезапной коронарной смерти. Дополнительно, на модели атеросклероза у кроликов, был изучен ответ артериальной стенки на разрыв бляшки.
Но как эритроциты попадают в центр бляшки? «Либо из просвета сосуда через фиссуры, либо из микрососудов, питающих область бляшки», предполагает
«Одним из методов стабилизации бляшки может стать снижение содержания холестерина в эритроцитах… Другой, более реалистичный метод — это подавление формирования микрососудов, питающих бляшку», считают авторы
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По последним данным, эритроциты играют важную роль в прогрессировании коронарного атеросклероза
Опубликовано: 2017-09-02 14:04:11
По последним данным, эритроциты играют важную роль в прогрессировании коронарного атеросклероза. Существует связь между кровоизлиянием внутрь бляшки и увеличением ее размеров.
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