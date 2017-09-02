По последним данным, эритроциты играют важную роль в прогрессировании коронарного атеросклероза Опубликовано: По последним данным, эритроциты играют важную роль в прогрессировании коронарного атеросклероза. Существует связь между кровоизлиянием внутрь бляшки и увеличением ее размеров.



«Некротическое „ядро“ бляшки, как известно, способствует разрыву последней. Считается, что это „ядро“ формируется при гибели макрофагов», поясняет д-р Renu Virmani (Военный Институт Патологии, Вашингтон). «Однако неясно, почему в бляшке так много свободного холестерина — только ли из-за гибели макрофагов? По нашим данным, дополнительным источником свободного холестерина являются мембраны эритроцитов после микрокровоизлияний в бляшку».



Эта гипотеза, представленная в выпуске New England Journal of Medicine за 11 декабря, основана на результатах изучения структуры бляшек, взятых у 24 больных после внезапной коронарной смерти. Дополнительно, на модели атеросклероза у кроликов, был изучен ответ артериальной стенки на разрыв бляшки.



Но как эритроциты попадают в центр бляшки? «Либо из просвета сосуда через фиссуры, либо из микрососудов, питающих область бляшки», предполагает д-р Virmani. «Более вероятен второй вариант, однако это еще предстоит уточнить в ходе будущих исследований».



«Одним из методов стабилизации бляшки может стать снижение содержания холестерина в эритроцитах… Другой, более реалистичный метод — это подавление формирования микрососудов, питающих бляшку», считают авторы medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

