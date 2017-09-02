Папайя против онкологии

Раковые клетки имеют тенденцию сопротивляться воздействию лекарств и со временем становятся резистентными к медикаментозному лечению. Индийские учёные обнаружили уникальные свойства дерева папайи в лечении онкологических заболеваний. Кора дерева содержит дюжину компонентов, которые лишают раковые клетки активности и предотвращают их рост, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Учёные, проводившие исследования, установили, что экстракт коры папайи в 250 раз эффективнее медикаментозных противоонкологических средств. Предполагается, что компоненты коры угнетают продуцирование аденозина, трифосфата или АТП, универсальной молекулы, которая служит источником активности клеток, резистентных к лекарствам.

В настоящее время, группа исследователей, возглавляемая доктором Маклафлином, изучает аспекты безопасности нового естественного препарата. И если не будет выявлено серьёзных побочных эффектов (кора папайи никогда не использовалась в медицинских целях), то экстракт папайи пополнит арсенал самых эффективных противоонкологических средств и будет рекомендован дополнением к химеотерапии.

Раковые клетки имеют тенденцию сопротивляться воздействию лекарств и со временем становятся резистентными к медикаментозному лечению. Индийские учёные обнаружили уникальные свойства дерева папайи в лечении онкологических заболеваний. Кора дерева содержит дюжину компонентов, которые лишают раковые клетки активности и предотвращают их рост. Учёные, проводившие исследования, установили, что экстракт коры папайи в 250 раз эффективнее медикаментозных противоонкологических средств. Предполагается, что компоненты коры угнетают продуцирование аденозина, трифосфата или АТП, универсальной молекулы, которая служит источником активности клеток, резистентных к лекарствам. В настоящее время, группа исследователей, возглавляемая доктором Маклафлином, изучает аспекты безопасности нового естественного препарата. И если не будет выявлено серьёзных побочных эффектов (кора папайи никогда не использовалась в медицинских целях), то экстракт папайи пополнит арсенал самых эффективных противоонкологических средств и будет рекомендован дополнением к химиотерапии

medicus.ru