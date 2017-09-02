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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Папайя против онкологии
    Опубликовано: 2017-09-02 10:44:51

    Раковые клетки имеют тенденцию сопротивляться воздействию лекарств и со временем становятся резистентными к медикаментозному лечению. Индийские учёные обнаружили уникальные свойства дерева папайи в лечении онкологических заболеваний. Кора дерева содержит дюжину компонентов, которые лишают раковые клетки активности и предотвращают их рост, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Учёные, проводившие исследования, установили, что экстракт коры папайи в 250 раз эффективнее медикаментозных противоонкологических средств. Предполагается, что компоненты коры угнетают продуцирование аденозина, трифосфата или АТП, универсальной молекулы, которая служит источником активности клеток, резистентных к лекарствам.

    В настоящее время, группа исследователей, возглавляемая доктором Маклафлином, изучает аспекты безопасности нового естественного препарата. И если не будет выявлено серьёзных побочных эффектов (кора папайи никогда не использовалась в медицинских целях), то экстракт папайи пополнит арсенал самых эффективных противоонкологических средств и будет рекомендован дополнением к химеотерапии.
    Раковые клетки имеют тенденцию сопротивляться воздействию лекарств и со временем становятся резистентными к медикаментозному лечению. Индийские учёные обнаружили уникальные свойства дерева папайи в лечении онкологических заболеваний. Кора дерева содержит дюжину компонентов, которые лишают раковые клетки активности и предотвращают их рост. Учёные, проводившие исследования, установили, что экстракт коры папайи в 250 раз эффективнее медикаментозных противоонкологических средств. Предполагается, что компоненты коры угнетают продуцирование аденозина, трифосфата или АТП, универсальной молекулы, которая служит источником активности клеток, резистентных к лекарствам. В настоящее время, группа исследователей, возглавляемая доктором Маклафлином, изучает аспекты безопасности нового естественного препарата. И если не будет выявлено серьёзных побочных эффектов (кора папайи никогда не использовалась в медицинских целях), то экстракт папайи пополнит арсенал самых эффективных противоонкологических средств и будет рекомендован дополнением к химиотерапии

    medicus.ru

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