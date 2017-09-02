Как общаться со своим чудесным ребенком Опубликовано: С этого времени очень полезно уделять время общению с вашим будущим ребенком. Сеансы расслабления помогут настроиться на одну волну с ним и научиться лучше его понимать. Как можно чаще разговаривайте со своим чудесным малышом. Дайте ему или ей почувствовать вашу любовь.







Итак, расслабьтесь. Положите руку на живот, представьте, что от нее идет мягкий свет и тепло туда, где в блаженстве развивается ваш малыш. Закройте глаза и подумайте, что вы посылаете любовь своей крохе.







А теперь устройтесь поудобнее. Включите запись со звуками природы (пением птиц, журчанием ручья, шорохом листвы или шумом дождя). Сеанс расслабления лучше начинать с глубокого размеренного дыхания.



Представьте себе теплый солнечный день, луг, покрытый зеленым ковром из травы и цветов. Вы стоите на влажной теплой земле, чувствуете приятные порывы летнего ветра, который своими прикосновениями расслабляет ваше тело от головы до ног. Перед собой вы видите прекрасный, только что распустившийся цветок. У него сильный упругий стебель, нежные бархатистые лепестки. Вы аккуратно дотрагиваетесь до его стебля, берете в ладони тяжелый приоткрывшийся бутон. Тепло ладоней проникает внутрь бутона, его лепестки медленно раскрываются, и вы видите внутри цветка вашего малыша.



Такие погружения в мир фантазий и образов, связанных с ребенком, не только помогают отдохнуть и расслабиться, но и дают возможность постепенно войти в роль мамы. Беременным свойственно яркое образное мышление, глубокое понимание природы вещей, тонкое чувствование гармонии окружающего мира. Развивая эти качества, вы обогащаете внутренний мир своего ребенка.







Помните: глубокое, спокойное дыхание, которое рекомендуется поддерживать в течение всего сеанса релаксации, помогает полностью расслабить тело, насыщает его ткани кислородом и успокаивает нервную систему. Регулярные дыхательные упражнения, даже самые простые (глубокий вдох и медленный выдох), помогают справляться со стрессовыми переживаниями без ущерба для себя и будущего крохи. health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

