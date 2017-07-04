Как купить ковролин в интернет-магазине?

Многие до сих пор боятся приобретать что-либо в интернет-магазинах, мотивируя это тем, что нужно «пощупать» товар перед покупкой. Но благодаря тому, что множество авторитетных магазинов открыли свои сайты, доверие к интернет-покупкам значительно возросло.

Огромный выбор отделочных материалов, товаров для ремонта и строительства предлагается в интернет-магазине «Леруа Марлен». В частности, здесь есть специализированный раздел, посвященный ковролину. Удобная система поиска, обширный каталог и быстрая доставка по Киеву делают покупку приятной. Это один из самых выгодных способов приобрести ковролин в Киеве.

Выбираем ковровое покрытие

На рынке вы найдете огромный выбор покрытий для пола. Как же приобрести именно то, что не только будет радовать глаз, но и прослужит достаточно долго? Чтобы понять, по какому принципу нужно выбирать покрытие, стоит разобраться в его основных характеристиках.

Напольный материал необходимо выбирать, ориентируясь на следующие аспекты:

класс и эксплуатационные характеристики;

цветовая гамма;

соблюдение требований пожарной безопасности.

Например, детский ковролин не обязательно должен иметь большую износоустойчивость, но для него желательны наличие интересного ребенку рисунка и высокая огнестойкость. Такой вид ковролина часто имеет джутовую основу. В этом случае также очень важны его антистатические, гипоаллергенные и антисептические свойства.

Коммерческое помещение требует покрытия с совершенно иными характеристиками. Тут как раз важна износоустойчивость, ведь нагрузка на покрытие будет большой. Цветовая гамма в таком случае менее важна, зачастую выбирается что-то нейтрально-темных оттенков.

Этот материал легко убирать, поэтому его так часто стелют в офисах, где не предполагается, что персонал будет менять уличную обувь. Также это покрытие обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, что позволяет утеплить квартиру, особенно если в ней проживает маленький ребенок.

Ковролин состоит из нескольких прокладок (первичная латексная, которая не позволяет ему скользить по поверхности, вторичная — основа), ворса и закрепляющего слоя.

Необходимо помнить о том, что укладке ковролина предшествует ряд различных подготовительных работ. Так, нужно предварительно выровнять поверхность, на которую планируется уложить материал. Для этого делается стяжка или укладываются специальные листы выравнивающей фанеры.

Специальная резиновая подложка позволит время от времени проводить влажную уборку ковролина без его демонтажа. Это актуально для детской и кухни, где неизбежно возникновение разнообразных пятен. А благодаря тому, что ковролин полностью синтетический, в нем не могут поселиться и жить разнообразные паразиты. Последнее актуально для семей с маленькими детьми, астматиков и владельцев домашних животных.