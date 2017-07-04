Странности в поведении человека могут быть вызваны бактериями Опубликовано: Сэмми Малони из штата Мэн был здоровым 12-летним ребенком. Но в 2002 году его характер начал резко меняться. Рассказывает мать ребенка: "Впервые я поняла, что есть некие проблемы, когда увидела сына, ходящего по двору с закрытыми глазами. На мой вопрос, чем он занимается, Сэмми ответил, что запоминает".



На следующий день мальчик опять ходил с закрытыми глазами и пользовался только задней дверью. Далее он начал задерживать дыхание в процессе, стал носить одежду лишь конкретных цветов, запрещал открывать окна или выключать свет. Каждый день добавлялось по новой странности.



Мальчику поставили диагноз "обсессивно-компульсивное расстройство", а потом и "синдром Туретта", пишет New Scientist. Но когда его состояние стало ухудшаться, друзья семьи предложили протестировать мальчика на стрептококк. Обычно данная инфекция вызывает не больше обычной боли в горле. А Сэмми был истощен и покрыт царапинами, так как он расчесывал себе кожу. Диагноз подтвердился: у мальчика оказалась инфекция. Антибиотики помогли справиться с ситуацией, но принимать их пришлось в течение нескольких лет.



Мадлен Каннингем в Университете штата Оклахома в Оклахома-Сити говорит, что данная история не исключительна. К примеру, болезнь под названием хорея Сиденгама может также провоцироваться стрептококком. Бактерия способна присоединяться к рецепторам в зоне мозга, контролирующей движения. Здесь они повторяют эффект естественных сигнальных молекул, провоцируя выброс нейространсмиттера допамина. Это может объяснить появление тика и эмоциональных проблем у детей с данным диагнозом.



В свою очередь, Бэтти Даймонд из Медицинского исследовательского института Фейнштейна доказала, что антитела, связанные с аутоиммунным заболеванием под названием волчанка, способны проникнуть в мозг и уничтожить нейроны, также присоединяясь к рецепторам. Отсюда – скачки в настроении и когнитивные расстройства у больных волчанкой.



А независимые исследования на мышах показали: изменения в поведении зависят о того, что заставляет протекать гематоэнцефалический барьер. Когда барьер находится под угрозой воспаления, антитела, связанные с волчанкой, разрушают гиппокамп, ухудшая память. Если целостность нарушается вследствие выброса стрессового гормона адреналина, то антитела повреждают миндалевидную железу, провоцируя чувство страха.

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