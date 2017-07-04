Чрезмерная худоба отнимает в два раза больше лет жизни, чем полнота Опубликовано: Чрезмерная худоба сокращает жизнь в среднем на 8 лет, считают норвежские ученые.



В течение десяти лет норвежские ученые проводили исследование, в котором изучали влияние резкой потери веса на здоровье. Результаты исследования показали, что 90% случаев чрезмерной худобы отнимают восемь лет жизни. По мнению исследователей, люди, которые склонны к полноте, любят поесть и ненавидят взвешиваться, теряют лишь четыре года жизни. Сравнения ведутся с людьми, вес которых находится в норме.



К сожалению и у тех, кто страдает излишками в весе и слишком худых, возникают различные проблемы со здоровьем, считают исследователи. Полные люди часто страдают сахарным диабетом, гипертонией, атеросклерозом, заболеваниями суставов. Слишком худые (особенно те, кто резко сбрасывает вес) подвержены злокачественным новообразованиям, сердечно-сосудистым заболеваниям, инфаркту и инсульту, у них чаще бывает депрессия.



Все это еще раз доказывает, что в еде надо знать меру, утверждают специалисты.

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