Дородовая депрессия влияет на способность ребенка развиваться Опубликовано: У женщин, которые в течение беременности часто испытывают угнетенное состояние, повышен риск того, что их малыши будут отставать в развитии от своих сверстников, считают британские ученые.



Уже давно известно, что послеродовая депрессия матери оказывает влияние на развитие ребенка, но впервые удалось найти такую взаимосвязь в дородовой период. Исследование было опубликовано в журнале BJOG.



Ученые провели исследование, в котором приняли участие 11098 женщин и их малышей, которые рожали в период с 1991 по 1992. Исследователи оценили уровень депрессии в течение беременности и то, какое влияние она оказывает на развитие ребенка. Выяснилось, что у женщин, которые регулярно страдали депрессией во время беременности, вероятность возникновения проблем в развитии на 50% выше. Однако ученые пришли к мнению, что 34% повышенного риска проблем в развитии ребенка может быть связано с какими-либо другими факторами.



Ученые пока не смогли выяснить точный механизм влияния дородовой депрессии на развитие ребенка, но точно выяснили, что дородовая депрессия оказывает влияние на развитие ребенка, даже учитывая последствия послеродовой депрессии. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

