Всем известны полезные свойства этих продуктов. Но недавно ученые выяснили, что и они могут таить в себе опасность.
Все эти вкусные продукты могут стать источником проникновения в организм человека афлатоксина. Заражение зерновых и сухофруктов плесневым грибком аспергилой, которая и вырабатывает афлатоксин, может произойти при неправильном хранении и переработке.
Афлатоксины, попадая в организм, накапливаются в печени, вызывая ее токсическое поражение и перерождение клеток в раковую опухоль.
Кроме того, известно влияние этого вещества на подавление иммунных сил организма. Специалисты предлагают прежде, чем совершить покупку, внимательно присмотреться к лакомству, не видны ли на нем следы плесени.
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Коварные сухофрукты
Опубликовано: 2017-07-04 13:04:23
Всем известны полезные свойства этих продуктов. Но недавно ученые выяснили, что и они могут таить в себе опасность.
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