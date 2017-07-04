Биологические часы мужчины тоже тикают Опубликовано: Французские ученые утверждают, что нашли свидетельство тому, что у мужчин тоже есть биологические часы, и их наличие проявляется после 30 лет, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Ученые провели исследование, в котором приняли участие 12 тыс. пар, принимавшие участие в лечении бесплодия. Выяснилось, что шанс зачать ребенка у мужчин в возрасте 35 лет снижается. В возрасте 40 лет у мужчин возможность зачать ребенка становится еще ниже, считают ученые.



Исследователи, выступая на европейской конференции репродуктивного здоровья, предположили, что проблемой могли послужить повреждения ДНК в сперме мужчины в возрасте старше 35 лет.



В исследовании приняли участие пары, которые проходили лечение в Центре репродуктивной медицины в Париже в период с 2002 по 2006 годы. Всем парам проводили экстракорпоральное оплодотворение, также известное как искусственное оплодотворение. Эта процедура проводится в тех парах, в которых женщины не имеют проблем с возможностью забеременеть, сообщили исследователи.



Ученые изучили мужскую сперму, способность и скорость движения сперматозоидов, а также их размер и форму. Были зарегистрированы случаи удачных беременностей и выкидышей. Специалисты проанализировали данные в период беременностей участников, что позволило им точно определять факторы влияния, связанные с мужчиной и женщиной в плане беременности.



В результате исследователи выяснили, что возраст матери имел неблагоприятный эффект после 35 лет, что приводило к сложности забеременеть и высокому риску выкидыша. Кроме того ученые обнаружили такую же тенденцию у мужчин старше 30 лет. Пары, возраст которых превышал 35 лет у женщин и 30 у мужчин, по статистике только в 10% случаев беременели после лечения, утверждают специалисты.

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