Сила природы в борьбе против стресса Опубликовано: Если смотреть на пейзажи, различные растения, то можно снизить уровень стресса, считают ученые из лаборатории взаимодействия человека и природы университета Вашингтона.



Ученые провели исследование, в котором части пациентов предлагалось смотреть на живописные места за окном, а другой части — смотреть телевизионные передачи по плазменному телевизору, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



В результате выяснилось, что частота сердечных сокращений снижалась в том случае, если люди смотрели в окно. А просмотр телевизора оказывал чуть больше эффекта на сердце, чем рассматривание пустой стены, отмечают ученые. Данные исследования опубликованы в журнале Environmental Psychology.



Технологии – это хорошо, но не следует забывать, что мы не можем жить без природы. Часто мы подменяем реальную природу просмотром передач о ней по каналам Discovery Channel и Animal Planet. Но как представителям биологического вида, нам необходимо взаимодействовать с природой для нашего физического и психического здоровья. Выглядывайте чаще в свои окна, будьте в гармонии с природой! medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

