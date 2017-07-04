Если смотреть на пейзажи, различные растения, то можно снизить уровень стресса, считают ученые из лаборатории взаимодействия человека и природы университета Вашингтона.
Ученые провели исследование, в котором части пациентов предлагалось смотреть на живописные места за окном, а другой части — смотреть телевизионные передачи по плазменному телевизору, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
В результате выяснилось, что частота сердечных сокращений снижалась в том случае, если люди смотрели в окно. А просмотр телевизора оказывал чуть больше эффекта на сердце, чем рассматривание пустой стены, отмечают ученые. Данные исследования опубликованы в журнале Environmental Psychology.
Технологии – это хорошо, но не следует забывать, что мы не можем жить без природы. Часто мы подменяем реальную природу просмотром передач о ней по каналам Discovery Channel и Animal Planet. Но как представителям биологического вида, нам необходимо взаимодействовать с природой для нашего физического и психического здоровья. Выглядывайте чаще в свои окна, будьте в гармонии с природой!
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Сила природы в борьбе против стресса
Опубликовано: 2017-07-04 11:44:56
Если смотреть на пейзажи, различные растения, то можно снизить уровень стресса, считают ученые из лаборатории взаимодействия человека и природы университета Вашингтона.
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