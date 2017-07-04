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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В июле в Украину не пустили 14 российских музыкантов
    Опубликовано: 2017-07-04 15:30:05

    Сегодня этот список может расшириться.

    В течение двух последних дней, 1 и 2 июля, въезд в Украину был запрещен 14 российским музыкальным исполнителям. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян.

    На просьбу назвать фамилии этих исполнителей Слободян ответил: "Вы о многих из них слышали, это и Найк Борзов, и Бьянка, и тот же Дельфин, и сейчас вот семь человек из группы Anacondaz, а также другие музыканты".

    Также спикер ГПСУ сказал, что в течение сегодняшнего дня этот список может расшириться.

    Решения о запрете, по его словам, принимают как СБУ, так и Госпогранслужба.

    Ранее Борзов, Бьянка и Дельфин сообщили о запрете въезда в Украину из-за посещения ими оккупированного Крыма на своих страницах в соцсетях.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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