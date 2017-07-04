Сегодня этот список может расшириться.
В течение двух последних дней, 1 и 2 июля, въезд в Украину был запрещен 14 российским музыкальным исполнителям. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян.
На просьбу назвать фамилии этих исполнителей Слободян ответил: "Вы о многих из них слышали, это и Найк Борзов, и Бьянка, и тот же Дельфин, и сейчас вот семь человек из группы Anacondaz, а также другие музыканты".
Также спикер ГПСУ сказал, что в течение сегодняшнего дня этот список может расшириться.
Решения о запрете, по его словам, принимают как СБУ, так и Госпогранслужба.
Ранее Борзов, Бьянка и Дельфин сообщили о запрете въезда в Украину из-за посещения ими оккупированного Крыма на своих страницах в соцсетях.