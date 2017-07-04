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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Уровень теневой экономики в прошлом году составил 43%
    Опубликовано: 2017-07-04 09:00:43

    По сравнению с 2015 годом, уровень теневой экономики в 2016 году сократился на 6 процентных пунктов.

    Уровень теневой экономики в прошлом году, по предварительным подсчетам Министерства экономического развития и торговли, составил 34% от официального ВВП. Как сообщает ведомство на официальном сайте, это на 6 процентных пунктов меньше по сравнению с показателем 2015 года.

    По мнению экспертов МЭРТа, детенизация происходила благодаря восстановлению экономического роста (по итогам 2016 реальный ВВП вырос на 2,3%), улучшению бизнес-климата, снижению ЕСВ и, как следствие, ослаблению нагрузки на фонд оплаты труда.

    В то же время динамика детенизации сдерживается продолжающимся банкротстом банков и выводом их с рынка, наличию неподконтрольных территорий и другими факторами.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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