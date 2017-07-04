Уровень теневой экономики в прошлом году составил 43%

По сравнению с 2015 годом, уровень теневой экономики в 2016 году сократился на 6 процентных пунктов.

Уровень теневой экономики в прошлом году, по предварительным подсчетам Министерства экономического развития и торговли, составил 34% от официального ВВП. Как сообщает ведомство на официальном сайте, это на 6 процентных пунктов меньше по сравнению с показателем 2015 года.

По мнению экспертов МЭРТа, детенизация происходила благодаря восстановлению экономического роста (по итогам 2016 реальный ВВП вырос на 2,3%), улучшению бизнес-климата, снижению ЕСВ и, как следствие, ослаблению нагрузки на фонд оплаты труда.

В то же время динамика детенизации сдерживается продолжающимся банкротстом банков и выводом их с рынка, наличию неподконтрольных территорий и другими факторами.

ЛIГАБiзнесIнформ

