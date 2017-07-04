Вред пассивного курения превосходит все ожидания

Ученые из медицинской школы Святого Георга пришли к выводу, что пассивное курение повышает риск коронарной болезни сердца на 50−60%, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В том случае, если индивидуум подвергается пассивному курению только дома (без учета «окуривания» на работе) риск этой патологии возрастает на 25−30%.

По мнению профессора Peter Whincup, риск пассивного курения явно недооценивается. Врачи из Британской медицинской ассоциации призвали к запрещению курения на рабочем месте и угрожают направить письмо Премьер-министру.

Правительство обещает запретить курение в общественных местах (в том случае, если будут выиграны следующие выборы).

medicus.ru