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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лекарства от кашля помогают не лучше сладкой водички
    Опубликовано: 2017-07-04 09:04:58

    Широко используемые детские сиропы от кашля, которые можно купить в аптеке без рецепта, на самом деле совсем не помогают.

    Как установили американские ученые в эксперименте, точно такое же улучшение состояния отмечается, если дать ему на ночь простой сахарный сироп. Вероятно, все дело в психологическом эффекте «плацебо» и постепенном выздоровлении.


    Авторы этого исследования из детской больницы штата Пенсильвания сравнивали препараты с содержанием подавляющего кашель декстрометорфана и антигистаминного препарата димедрола с обычным сахарным сиропом. Работа проводилась с участием 100 детей от 2 до 18 лет с простудой. Родители оценивали интенсивность кашля и то, насколько он мешал спать.


    По словам автора Яна Пола (Ian Paul), во всех случаях отмечалось улучшение состояния по сравнению с предыдущей ночью, причем эффективность была одинаковой для лекарств и для простого сиропа. Сам врач вообще рекомендовал для смягчения кашля пользоваться каким-нибудь безвредным способом, таким как капли в нос, обильное питье, увлажненный воздух

    medicus.ru

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