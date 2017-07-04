Лекарства от кашля помогают не лучше сладкой водички

Широко используемые детские сиропы от кашля, которые можно купить в аптеке без рецепта, на самом деле совсем не помогают.

Как установили американские ученые в эксперименте, точно такое же улучшение состояния отмечается, если дать ему на ночь простой сахарный сироп. Вероятно, все дело в психологическом эффекте «плацебо» и постепенном выздоровлении.



Авторы этого исследования из детской больницы штата Пенсильвания сравнивали препараты с содержанием подавляющего кашель декстрометорфана и антигистаминного препарата димедрола с обычным сахарным сиропом. Работа проводилась с участием 100 детей от 2 до 18 лет с простудой. Родители оценивали интенсивность кашля и то, насколько он мешал спать.



По словам автора Яна Пола (Ian Paul), во всех случаях отмечалось улучшение состояния по сравнению с предыдущей ночью, причем эффективность была одинаковой для лекарств и для простого сиропа. Сам врач вообще рекомендовал для смягчения кашля пользоваться каким-нибудь безвредным способом, таким как капли в нос, обильное питье, увлажненный воздух

medicus.ru