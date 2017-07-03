Хотите сделать карьеру: высыпайтесь

Главный секрет успешной карьеры, оказывается, заключается в умении хорошо выспаться на работе. Американские учeные уже внедряют свой метод на практике.



Служащие нью-йоркского офиса, который находится в одном из самых известных небоскрeбов Манхэттена, спят на работе, не стесняясь начальства. Руководители даже поощряют подобное поведение. 20 минут спокойного сна в рабочее время считается нормой.



Для удобства персонала на одном из этажей высотки оборудовали специальное помещение — так называемый спальный салон. Люди платят 14 долларов и вполне легально занимают спальное место. По окончании сеанса специальное кресло, напоминающее ракушку, подает сигнал, что пора просыпаться. Оно автоматически поднимается, а заботливый персонал подносит освежающую воду с мятой или лимоном.

Создатели идеи пытаются научить взрослых людей беззаботно отдыхать. Ведь в условиях мегаполиса это является серьeзной проблемой

medicus.ru