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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Хотите сделать карьеру: высыпайтесь
    Опубликовано: 2017-07-03 17:04:39

    Главный секрет успешной карьеры, оказывается, заключается в умении хорошо выспаться на работе. Американские учeные уже внедряют свой метод на практике.


    Служащие нью-йоркского офиса, который находится в одном из самых известных небоскрeбов Манхэттена, спят на работе, не стесняясь начальства. Руководители даже поощряют подобное поведение. 20 минут спокойного сна в рабочее время считается нормой.


    Для удобства персонала на одном из этажей высотки оборудовали специальное помещение — так называемый спальный салон. Люди платят 14 долларов и вполне легально занимают спальное место. По окончании сеанса специальное кресло, напоминающее ракушку, подает сигнал, что пора просыпаться. Оно автоматически поднимается, а заботливый персонал подносит освежающую воду с мятой или лимоном.
    Создатели идеи пытаются научить взрослых людей беззаботно отдыхать. Ведь в условиях мегаполиса это является серьeзной проблемой

    medicus.ru

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