Главный секрет успешной карьеры, оказывается, заключается в умении хорошо выспаться на работе. Американские учeные уже внедряют свой метод на практике.
Служащие
Для удобства персонала на одном из этажей высотки оборудовали специальное помещение — так называемый спальный салон. Люди платят 14 долларов и вполне легально занимают спальное место. По окончании сеанса специальное кресло, напоминающее ракушку, подает сигнал, что пора просыпаться. Оно автоматически поднимается, а заботливый персонал подносит освежающую воду с мятой или лимоном.
Создатели идеи пытаются научить взрослых людей беззаботно отдыхать. Ведь в условиях мегаполиса это является серьeзной проблемой