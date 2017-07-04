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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина за четыре месяца расширила экспорт в ЕС на 39 товарных позиций
    Опубликовано: 2017-07-04 09:45:08

    За 4 месяца 2017 года в экспорте готовой продукции из Украины в страны ЕС появилось 39 новых товарных позиций по сравнению с 4 месяцами 2016.

    Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины на своей странице в Facebook.

    “По сравнению с 4 месяцами 2016 года в экспорте готовой продукции из Украины в страны ЕС появилось 39 новых товарных позиций. А это означает дополнительные $1,0 млн к экспорту. Интересно, что 2 товарные позиции – “самоходные бульдозеры, экскаваторы”; “трубы, трубки и фитинги для них никелевые” – составляют 60,2% общего экспорта объема новых товарных позиций”, – говорится в сообщении.

    При этом 44 товарные позиции экспортируются из Украины исключительно в ЕС. Топ-5 из них: казеин ($5,9 млн); серебро (включая серебро с покрытием из золота или платины), в необработанном или полуобработанном виде ($1,1 млн); моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более ($386,1 тыс.); порохи ($216,0 тыс.); буксиры и суда-толкачи ($163,4 тыс.).

    Также сообщается, что 31 товарная позиция готовой продукции, экспортируемые в страны ЕС, продемонстрировала рост объемов более чем в 10 раз. Рекордсменом стали “Транспортные средства грузовые, используемые на заводах” с ростом в 13 630 раз, или на $864,6 тыс.

    Инф. finance.ua

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