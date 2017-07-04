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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ford займется искусственным интеллектом и робототехникой
    Опубликовано: 2017-07-04 09:15:11

    Технический директор концерна Ford Кен Вашингтон объявил о формировании внутри компании научно-исследовательского подразделения робототехники и ИИ, которое будет заниматься задачами, выходящими за рамки автопрома и даже создания робомобилей.

    Вашингтон объяснил этот шаг тем, что бремя разработки первого поколения беспилотных автомобилей марки Ford теперь лежит на Argo.ai, питтсбургском стартапе, созданном бывшими сотрудниками Google и Uber, в который компания обещала вложить $1 млрд в течение ближайших пяти лет. Эти инвестиции сделают Ford крупнейшим акционером Argo, сообщает Venture Beat.

    Робототехническая команда самого автопроизводителя будет сотрудничать с Argo, но в основном в ее задачи будет входить разработка «новой технологии сенсоров, методов машинного обучения, персональных мобильных устройств, дронов и других воздушных роботов», — заявил Вашингтон. Кроме того, робототехники Ford займутся вопросами производства автомобилей и логистики, а также создания новых промышленных роботов для выполнения сложных операций.

    Также Вашингтон рассказал, что в будущем мы увидим на дорогах «по меньшей мере два» разных парка беспилотных автомобилей компании: один разработает собственная команда Ford, а другой — Argo.ai. Стартап сосредоточится на разработке и испытаниях виртуальной системы пилотирования, которая должна быть готова к 2021 году, к началу выпуска беспилотных такси по вызову.
    «Это следующий шаг в истории автоматизации Ford, — сказал Вашингтон. — Компания готова отправиться в будущее, развивая автоматизацию мобильных продуктов и сервисов».

    Инф. finance.ua

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