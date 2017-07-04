Что делать, когда селезенка болит

Когда селезенка болит, это является следствием нарушения её функций в итоге возникновения заболевания либо повреждения органа при травмах либо разных видов ранениях. Ранее докторы в таких случаях удаляли данный орган, в текущее время употребляются различные средства и способы для его сохранения, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Селёзёнка, являясь актуально принципиальным внутренним органом, регулирует свёртываемость крови, очищает организм от микробов и участвует в процессе кроветворения и обмена веществ. Когда селезенка болит, это является следствием нарушения её функций в итоге возникновения заболевания либо повреждения органа при травмах либо разных видов ранениях. Ранее докторы в таких случаях удаляли данный орган, в текущее время употребляются различные средства и способы для его сохранения.

Заболевания селезёнки встречаются очень изредка, в большинстве случаев деформация её происходит вследствие болезней неких внутренних органов, сосудов и крови.

Отвечая на вопрос о том, почему болит селезенка, докторы обращают свое внимание на наличие таких болезней этого органа, как спленомегалия либо киста. В главном, киста создается в итоге перенесения травм либо пороков развития человеческого организма. Кисты могут быть врождёнными и паразитическими. Обычно наличие врождённых кист является неопасным для организма. Но в неких случаях киста может расти и с течением времени разорваться либо повредить селезёнку, также она может давить на примыкающие внутренние органы, вызывая боль и другие противные чувства. В таких случаях кисту убирают и восстанавливают функцию селезёнки.

При стеномегалии, другими словами увеличении селезёнки, наблюдается приступ острой боли, чувство давления в животике. При таком заболевании, как инфаркт селезёнки, животик твердеет, в его левой части появляется боль, дыхание человека затрудняется, а при нажатии на животик, селезенка болит.

Повышение селезёнки может также быть следствием развития лейкоза, цирроза печени, миеломной заболевания и других болезней, в том числе и заразных, таких как туберкулёз, сепсис либо брюшной тиф. Таким макаром, на сегодня существует около 30 5 заболеваний, в итоге которых нарушаются функции селезёнки.

Лейкоз характеризуется повышением размеров селезёнки, лимфатических узлов и миндалин, при всем этом появляются такие симптомы, как увеличение температуры тела, учащённое сердцебиение, общая слабость, из-за стеномегалии селезенка болит , возникает лишняя нагрузка на печень, вследствие чего она возрастает. При таком заболевании через определённый просвет времени происходит инфецирование крови в итоге нагноения селезёнки. В этом случае селезёнку немедля убирают. Также данный орган убирают при его разрыве в итоге травмы либо наличии злокачественной опухоли. Во всяком случае, человек может прожить без данного органа, потому что функции селезёнки, после её удаления, делают лимфоузлы и печень.

Такое болезнь, как абцесс селезёнки, является следствием травмы или инфаркта селезёнки, при всем этом селезенка болит из-за того, что в ней накапливается гной. Человек с таким болезнью находится в лихорадочном состоянии и испытывает боли, которые распространяются на грудную клеточку и плечо.

Нередко люди, имеющие возраст более шестидесяти лет, имеют атрофию селезёнки, потому что в таком возрасте в большинстве случаев происходит разрушение в органе клеток крови.

При заразных заболеваниях селезёнки, зараза попадает в орган через кровь, почки либо лёгкие, при всем этом наблюдается увеличение температуры тела, сильные боли в области селезенки и её повышение. В неких случаях, к примеру, при развитии заразного мононуклеоза, может произойти разрыв селезёнки вследствие её быстрого роста.

Таким макаром, когда болит селезенка, что делать может дать подсказку только доктор, потому не следует затягивать с визитом в мед учреждение для прохождения обследования, постановки диагноза и предстоящего исцеления. В текущее время удаление селезёнки происходит очень изредка, докторы всеми методами пробуют сохранить этот актуально принципиальный орган.

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