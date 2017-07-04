Если ущемился седалищный нерв

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Седалищный нерв является самым большим парным периферическим нервом, проводящим как двигательные, так и чувствительные импульсы от спинного мозга к левой и правой ноге. Латинское заглавие Nervus Ischiadicus, анатомически он относится к крестцовому сплетению.Седалищный нерв формируется отростками нижних 2-ух поясничных и верхних 3-х пар крестцовых корешков, отходящих от позвоночника. Ниже седалищный нерв проходит под грушевидной мышцей и, проходя через одноименное отверстие в малом тазу, уходит к нижним конечностям с обеих сторон. На собственном протяжении седалищный нерв имеет два слабеньких места. Где может быть его ущемление.

1-ое - это место выхода из позвоночного канала. Межпозвоночные диски нижних поясничных позвонков в большей степени подвержены такому дегенеративному заболеванию, как остеохондроз. Разрушаясь, они становятся более тонкими и их середина выпячивается. Расстояние меж позвонками сокращается, что вместе с выпяченной сердцевиной покоробленных дисков сдавливает нерв, вызывая его воспаление радикулит. Весь этот процесс сопровождантся выраженным болевым синдромом, в ногу на стороне поражения будто бы «бьет током», а если процесс двухсторонний (что как раз нередко и бывает), то и стреляет в обе конечности.

2-ое место, где седалищный нерв еще может подвергаться ишиазу - это под грушевидной мышцей. Такие случаи не уникальность, если человек обладает лишней массой тела и ведет сидящий стиль жизни, другими словами он просто «отсиживает» седалищный нерв.

Если появилось ущемление седалищного нерва исцеление требуется немедленное и под наблюдением доктора, другими словами к нему нужно непременно обращаться как можно ранее. В неприятном случае компрессионно - ишемическая невропатия седалищного нерва (так ещё именуется ущемление) может очень стремительно окончиться смертью нервных окончаний с параличом конечности.

В случае, если конкретно в итоге остеохондроза поясничного отдела позвоночника ущемился седалищный нерв симптомы исцеление будут такими же как и для остеохондроза. Это, сначала, предназначение антивосполительных средств, которые должен подобрать только доктор и наибольшая разгрузка покоробленного отдела спины. Достигается это горизонтальным положением лишь на жесткой поверхности без каких или прогибов. Другими словами на кровать, где лежит нездоровой, нужно положить узкий матрац, а под него лучше жесткий древесный щит. В острой фазе какой-нибудь разминающий массаж строго противопоказан - это может привести к инвалидизации пациента. Всераспространенный ранее метод снятия болевого синдрома местной новакаиновой блокадой в текущее время не рекомендован к применению,потому что вызывает обеднение кровотока и ухудшает ишемические поражения. Отлично действуют местно разные разогревающие мази, которые во первых, содержат антивосполительный компонент, который всасывается через кожу в очаг поражения. А во-2-х, разогревающий эффект содействует притоку крови в очаг ишемии и улучшает состояние покоробленного нерва.

Только после снятия острой фазы воспаления вероятен точечный массаж с целью разведения позвонков. Ну и то проводиться он должен осторожно и только опытным спецом, понимающим сущность процедуры. В отдельных случаях применяется скелетное вытяжение позвоночника, также при правильном применении дающее хороший эффект. В случае, если седалищный нерв сдавливается в грушевидной ямке, то начинать нужно с активизации стиля жизни, сделав его более подвижным - больше ходить, делать специальную целебную гимнастику, также по мере надобности принять меры к нормализации веса.

При отсутствии эффекта от исцеления прибегают к хирургическому исцелению.Современная медицина научилась делать протезы, стопроцентно заменяющие межпозвоночные диски и не уступающие им по эластичности и прочности, их подменяют на всю жизнь.время от времени приходится прибегать и к протезированию части разрушенного тела позвонка, в особенности если процесс уже довольно запущен. При впору и верно проведенном лечении почти всегда нездоровым удается в предстоящем сохранять активный стиль жизни.

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