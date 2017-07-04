Судорожный синдром может быть опасен для жизни

К огорчению, конвульсивный синдром явление не настолько уж и редчайшее. В особенности нередко он появляется у малышей. Предпосылкой судорог могут стать разные инфекции, травмы, интоксикации, заболевания центральной нервной системы.

К огорчению, конвульсивный синдром явление не настолько уж и редчайшее. В особенности нередко он появляется у малышей. Предпосылкой судорог могут стать разные инфекции, травмы, интоксикации, заболевания центральной нервной системы.

Проявления этого заболевания отличаются огромным многообразием по последующим факторам:

Длительность;

Частота;

Состояние сознания;

Форма проявления;

Распространенность;

Время возникновения.

Конвульсивный синдром - это патологическое состояние, при котором поперечнополосатая мускулатура непроизвольно сокращается. В большинстве случаев он появляется при эпилепсии, но вероятен и при менингите, энцефалите, спазмофилии и неких других заболеваниях. Появление судорог часто возникает при неких нарушениях в обмене веществ, перегреве, сильном поносе либо рвоте. Время от времени они появляются при алкоголизме, остром отравлении психотропными продуктами. У малышей ранешнего возраста развитие конвульсивного синдрома может быть при нейротоксикозе, который появляется как отягощение при гриппе, также парагриппозной и аденовирусной инфекциях. У новорожденных такое состояние может появиться при прирожденных недостатках центральной нервной системы, асфиксии, болезнях крови.

Сокращения могут носить локализованный нрав либо генерализованный, когда в процесс вовлекаются разные группы мускул. Не считая того, судороги бывают:

Клонические либо резвые, когда сокращения и расслабления стремительно сменяют друг дружку в протяжении маленького периода времени;

Тонические. Характеризуются неспешным и длительным по времени сокращением мускулатуры;

Клонико - тонические. Они имеют смешанный нрав.

Их нрав и вид почти во всем находится в зависимости от патологического процесса, который стал предпосылкой появления судорог либо провоцирует повторное их возникновение. Когда появляется конвульсивный синдром, у пациента наблюдается блуждающий взор, он теряет связь с миром вокруг нас. Позже происходит запрокидывание головы, сжимание челюстей, нижние конечности растягиваются, а руки сгибаются в локтях и кистях. Происходит замедление пульса и частоты дыхания. Так протекает тоническая фаза при смешанной форме судорог. Она обычно продолжаться очень недолго - минутку либо немногим более.

Клинические судороги могут иметь различную длительность, а в неких случаях приводят к погибели хворого. Начинаются они с подергивания лицевых мускул, а позже в процесс вовлекаются конечности. Дыхание становится очень гулким, возникает пена на губках, кожные покровы белеют, наблюдается тахикардия.

При постановке диагноза конвульсивный синдром, важную роль играет подробный анамнез заболевания, а для малеханьких малышей - история родов. Также для этой цели употребляют эхоэнцефалографию, исследования глазного дна, а в неких случаях компьютерную топографию черепа.

Если появился конвульсивный синдром, неотложная помощь заключается в поддержании актуально принципиальных функций:

Удаление из дыхательных путей слизи и обеспечение поступления свежайшего воздуха;

Контроль над сердечной и дыхательной деятельностью, а в случае необходимости их восстановление;

Недопущение западения языка.

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