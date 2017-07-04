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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Судорожный синдром может быть опасен для жизни
    Опубликовано: 2017-07-04 07:24:52

    К огорчению, конвульсивный синдром явление не настолько уж и редчайшее. В особенности нередко он появляется у малышей. Предпосылкой судорог могут стать разные инфекции, травмы, интоксикации, заболевания центральной нервной системы.

    К огорчению, конвульсивный синдром явление не настолько уж и редчайшее. В особенности нередко он появляется у малышей. Предпосылкой судорог могут стать разные инфекции, травмы, интоксикации, заболевания центральной нервной системы.

    Проявления этого заболевания отличаются огромным многообразием по последующим факторам:

    • Длительность;
    • Частота;
    • Состояние сознания;
    • Форма проявления;
    • Распространенность;
    • Время возникновения.

    Конвульсивный синдром - это патологическое состояние, при котором поперечнополосатая мускулатура непроизвольно сокращается. В большинстве случаев он появляется при эпилепсии, но вероятен и при менингите, энцефалите, спазмофилии и неких других заболеваниях. Появление судорог часто возникает при неких нарушениях в обмене веществ, перегреве, сильном поносе либо рвоте. Время от времени они появляются при алкоголизме, остром отравлении психотропными продуктами. У малышей ранешнего возраста развитие конвульсивного синдрома может быть при нейротоксикозе, который появляется как отягощение при гриппе, также парагриппозной и аденовирусной инфекциях. У новорожденных такое состояние может появиться при прирожденных недостатках центральной нервной системы, асфиксии, болезнях крови.

    Сокращения могут носить локализованный нрав либо генерализованный, когда в процесс вовлекаются разные группы мускул. Не считая того, судороги бывают:

    • Клонические либо резвые, когда сокращения и расслабления стремительно сменяют друг дружку в протяжении маленького периода времени;
    • Тонические. Характеризуются неспешным и длительным по времени сокращением мускулатуры;
    • Клонико - тонические. Они имеют смешанный нрав.

    Их нрав и вид почти во всем находится в зависимости от патологического процесса, который стал предпосылкой появления судорог либо провоцирует повторное их возникновение. Когда появляется конвульсивный синдром, у пациента наблюдается блуждающий взор, он теряет связь с миром вокруг нас. Позже происходит запрокидывание головы, сжимание челюстей, нижние конечности растягиваются, а руки сгибаются в локтях и кистях. Происходит замедление пульса и частоты дыхания. Так протекает тоническая фаза при смешанной форме судорог. Она обычно продолжаться очень недолго - минутку либо немногим более.

    Клинические судороги могут иметь различную длительность, а в неких случаях приводят к погибели хворого. Начинаются они с подергивания лицевых мускул, а позже в процесс вовлекаются конечности. Дыхание становится очень гулким, возникает пена на губках, кожные покровы белеют, наблюдается тахикардия.

    При постановке диагноза конвульсивный синдром, важную роль играет подробный анамнез заболевания, а для малеханьких малышей - история родов. Также для этой цели употребляют эхоэнцефалографию, исследования глазного дна, а в неких случаях компьютерную топографию черепа.

    Если появился конвульсивный синдром, неотложная помощь заключается в поддержании актуально принципиальных функций:

    • Удаление из дыхательных путей слизи и обеспечение поступления свежайшего воздуха;
    • Контроль над сердечной и дыхательной деятельностью, а в случае необходимости их восстановление;
    • Недопущение западения языка.

    health.sumy.ua

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