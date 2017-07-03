Хронический колит возникает по разным причинам

Колитом именуют воспаление слизистой толстого кишечного тракта. Это болезнь встречается нередко, при этом во всех возрастных категориях. Приобретенный колит характеризуется воспалительными, строфическими и дистрофическими переменами, которые происходят в слизистой толстой кишки, сопровождающимися нарушениями секреторных и двигательных функций.

Колитом именуют воспаление слизистой толстого кишечного тракта. Это болезнь встречается нередко, при этом во всех возрастных категориях. Приобретенный колит характеризуется воспалительными, строфическими и дистрофическими переменами, которые происходят в слизистой толстой кишки, сопровождающимися нарушениями секреторных и двигательных функций. Довольно нередко это болезнь смешивается с энтероколитом и воспалительными поражениями желудка.

Обстоятельств, из-за которых развивается приобретенный колит, достаточно много. Сначала, это дизентерия, сальмонеллез и некие другие заразные заболевания, разные паразитические инфецирования, также нерегулярное и неверное питание. Болезнь может развиться из-за неизменного воздействия на человека таких ядовитых веществ, как мышьяк, ртуть, свинец, также приема лекарств и слабительных, без предназначения этих препаратов доктором. Если у человека имеются такие заболевания, как панкреатит и гастрит, то еда стопроцентно не переваривается и, попадая в толстую кишку, повсевременно ее раздражает, что может вызвать приобретенный колит. Это болезнь может иметь и аллергическую природу.

Пациенты сетуют на ноющие, тупые, время от времени схваткообразные боли и нарушение стула. Типично, что при таком заболевании, как приобретенный колит, симптомы становятся лучше после пищи, а дефекация позволяет существенно уменьшать их проявление. Усиление болевых чувств может быть при сильной тряске, а время от времени и просто при ходьбе. При приобретенном колите вероятен понос, при котором в кале имеется слизь, при этом в достаточно большенном количестве, а время от времени и кровь. Но часто появляются и запоры, при которых болевые чувства напоминают пищеварительные колики. Может быть чередование диареи и задержки стула, которая может продолжаться несколько суток. При проведении пальпации животика по ходу толстого кишечного тракта отмечается болезненность.

Чтоб уточнить диагноз назначают рентгенологическое и бактериологическое исследование толстого кишечного тракта. При помощи эндоскопа можно найти участки эрозии, атрофических конфигураций, зоны гиперемии (полнокровия). Копрологическое исследование позволяет найти в кале наличие патологических примесей.

Приобретенный колит в стадии обострения вылечивают в критериях стационара. Назначается бактерицидная терапия:

В томных случаях нужна композиция из сульфаниламидов и лекарств, имеющих широкий диапазон деяния;

В случае если болезнь протекает в легкой форме, то довольно внедрения бактериостатических препаратов.

Для снятия боли используют спазмолитики: но-шпу, папаверин.

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