  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Хронический колит возникает по разным причинам
    Опубликовано: 2017-07-03 16:24:38

    Колитом именуют воспаление слизистой толстого кишечного тракта. Это болезнь встречается нередко, при этом во всех возрастных категориях. Приобретенный колит характеризуется воспалительными, строфическими и дистрофическими переменами, которые происходят в слизистой толстой кишки, сопровождающимися нарушениями секреторных и двигательных функций.

    Колитом именуют воспаление слизистой толстого кишечного тракта. Это болезнь встречается нередко, при этом во всех возрастных категориях. Приобретенный колит характеризуется воспалительными, строфическими и дистрофическими переменами, которые происходят в слизистой толстой кишки, сопровождающимися нарушениями секреторных и двигательных функций. Довольно нередко это болезнь смешивается с энтероколитом и воспалительными поражениями желудка.

    Обстоятельств, из-за которых развивается приобретенный колит, достаточно много. Сначала, это дизентерия, сальмонеллез и некие другие заразные заболевания, разные паразитические инфецирования, также нерегулярное и неверное питание. Болезнь может развиться из-за неизменного воздействия на человека таких ядовитых веществ, как мышьяк, ртуть, свинец, также приема лекарств и слабительных, без предназначения этих препаратов доктором. Если у человека имеются такие заболевания, как панкреатит и гастрит, то еда стопроцентно не переваривается и, попадая в толстую кишку, повсевременно ее раздражает, что может вызвать приобретенный колит. Это болезнь может иметь и аллергическую природу.

    Пациенты сетуют на ноющие, тупые, время от времени схваткообразные боли и нарушение стула. Типично, что при таком заболевании, как приобретенный колит, симптомы становятся лучше после пищи, а дефекация позволяет существенно уменьшать их проявление. Усиление болевых чувств может быть при сильной тряске, а время от времени и просто при ходьбе. При приобретенном колите вероятен понос, при котором в кале имеется слизь, при этом в достаточно большенном количестве, а время от времени и кровь. Но часто появляются и запоры, при которых болевые чувства напоминают пищеварительные колики. Может быть чередование диареи и задержки стула, которая может продолжаться несколько суток. При проведении пальпации животика по ходу толстого кишечного тракта отмечается болезненность.

    Чтоб уточнить диагноз назначают рентгенологическое и бактериологическое исследование толстого кишечного тракта. При помощи эндоскопа можно найти участки эрозии, атрофических конфигураций, зоны гиперемии (полнокровия). Копрологическое исследование позволяет найти в кале наличие патологических примесей.

    Приобретенный колит в стадии обострения вылечивают в критериях стационара. Назначается бактерицидная терапия:

    • В томных случаях нужна композиция из сульфаниламидов и лекарств, имеющих широкий диапазон деяния;
    • В случае если болезнь протекает в легкой форме, то довольно внедрения бактериостатических препаратов.

    Для снятия боли используют спазмолитики: но-шпу, папаверин.

    health.sumy.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.