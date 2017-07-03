Транзит газа через Украину вырос на 21%

Транзит газа по территории Украины в первом полугодии 2017 года вырос на 21%.

В первом полугодии 2017 г. транзит газа по территории Украины вырос на 21% и составил 45,7 млрд кубометров. Об этом сообщает компания Магистральные газопроводы Украины в Facebook.

"При сохранении таких режимов, к концу года можем ожидать 90 млрд кубометров транспортированного голубого топлива для европейских потребителей", - добавили в компании.

За шесть месяцев 2017 г. собственная добыча газа в Украине составила 10,3 млрд кубометров (рост на 3% к аналогичному периоду 2016 г.), потребление газа выросло на 2% до 17,7 млрд кубометров.

Закачка газа в подземные хранилища за этот период составила 3,7 млрд кубометров.

ЛIГАБiзнесIнформ