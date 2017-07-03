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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Транзит газа через Украину вырос на 21%
    Опубликовано: 2017-07-03 14:00:53

    Транзит газа по территории Украины в первом полугодии 2017 года вырос на 21%.

    В первом полугодии 2017 г. транзит газа по территории Украины вырос на 21% и составил 45,7 млрд кубометров. Об этом сообщает компания Магистральные газопроводы Украины в Facebook.

    "При сохранении таких режимов, к концу года можем ожидать 90 млрд кубометров транспортированного голубого топлива для европейских потребителей", - добавили в компании.

    За шесть месяцев 2017 г. собственная добыча газа в Украине составила 10,3 млрд кубометров (рост на 3% к аналогичному периоду 2016 г.), потребление газа выросло на 2% до 17,7 млрд кубометров.

    Закачка газа в подземные хранилища за этот период составила 3,7 млрд кубометров.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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